El Gobierno tras el procesamiento del hermano de Sánchez: «Va a quedar en nada»

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se ha mostrado convencido de que la causa contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón «va a quedar en nada» después de que este mismo lunes la juez que le investiga por la presunta adjudicación irregular de una plaza pública haya decidido procesarle.

En declaraciones a los medios en Guadalix de la Sierra (Madrid), López ha dicho que todavía no ha podido leer el auto de la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, pero recuerda que este caso se inició con una denuncia «falsa» de «la organización ultraderechista» Manos Limpias. «Estoy absolutamente convencido de que todo esto va a quedar en nada porque no hay nada», señala el también líder del PSOE de Madrid que aprecia «el modus operandi habitual» con una denuncia «falsa» para «perseguir al entorno del presidente del Gobierno».

López ha insistido en que por el momento solo conoce informaciones periodísticas al respecto y no ha podido leer el auto judicial y se ha quejado de «filtraciones» de informes judiciales que no se investigan. «Qué gracia me hace lo rápido que se investigan otras filtraciones cuando son en otros casos», ha indicado en referencia al caso que afecta al Fiscal General del Estado, investigado por presunta revelación de secretos.

El ministro ha sido interrogado sobre este asunto, después de que este mismo lunes la juez haya puesto fin a las investigaciones sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz y haya dado el primer paso para enviarle a juicio por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.