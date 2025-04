Mazón y el proceso de la dana: «Hablamos con extraordinario respeto, otros no»

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha dicho este viernes que del proceso judicial sobre la gestión de la dana hablan «con extraordinario respeto» y ha señalado que, en cambio, «otros no lo respetan».

«Nosotros sí que lo respetamos todos los días y no hacemos comentarios sobre esta cuestión porque hay que dejar trabajar y, sobre todo, colaborar, que es lo que está haciendo la Generalitat desde el primer momento en cada requerimiento», ha afirmado Mazón.

El jefe del Consell ha hecho estas declaraciones a los periodistas tras asistir a la conmemoración del centenario de la inauguración de las Obras y Canales de Riego del Cuarto Canal de Poniente de la Comunidad General Riegos de Levante Izquierda del Segura, en La Murada, en el término municipal alicantino de Orihuela.

Por su parte la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha afirmado este viernes que la citación como testigo del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en la causa judicial sobre la gestión de la dana está «dentro de la absoluta normalidad».

Morant ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación que la jueza instructora llamará a declarar en calidad de testigo «a todo aquel que pueda aportar alguna información de interés» sobre lo que ocurrió el día de la dana, que causó la muerte de 228 personas. En su opinión, tanto la CHJ como los técnicos del 112 y la dirección técnica de la emergencia, que llevó a cabo la dirección del Consorcio provincial de Bomberos, pueden aportar información de interés, y por eso se les ha citado como testigos en una causa que tiene dos imputados por el momento.

Preguntada sobre si el Gobierno está tranquilo con la citación de Polo, la ministra ha dicha que está «todo registrado», con todos los correos, llamadas y comunicaciones, que no han borrado ni imágenes de las cámaras ni llamadas telefónicas, y que los técnicos «estuvieron a la altura», a diferencia de Carlos Mazón y su Consell. La dirigente socialista ha destacado la «contundencia» de los autos de la jueza de Catarroja, en los que señala «claramente e inequívocamente que la Generalitat Valenciana tenía toda la información necesaria, pero que no hicieron nada con esa información» y tenía además la competencia para actuar.

«Incluso con cierta ironía, desprende que parece que sean los únicos que no se estaban enterando de nada en la Comunitat Valenciana», ha aseverado Morant, quien ha destacado que no solo el president de la Generalitat, Carlos Mazón, sino «todo el Consell» mostró ese día una «inacción absoluta». Como ejemplo de ello, ha citado el «Jope, si necesitas algo nos dices» que le respondió la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, al ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso cuando envió un mensaje a las 14:44 horas en el que avisaba de que los barrancos «estaban a punto de colapsar».