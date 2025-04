La Audiencia de Madrid archiva la investigación a Nacho Cano por 'Malinche'

La Audiencia Provincial de Madrid ha archivado la causa abierta contra el productor musical Nacho Cano ante la «falta de indicios racionales» de delitos, al considerar que no trató de introducir irregularmente en el país a jóvenes que trabajaron como becarios en su musical 'Malinche'. Los magistrados de la sección primera de la audiencia madrileña han estimado parcialmente el recurso de Nacho Cano y el resto de los investigados, y han acordado el sobreseimiento provisional de la investigación que dirigía el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid.

Los jueces descartan seguir «con tan prolija investigación, cuando ya se ha dado una explicación razonable» y de todo lo actuado -dicen- «se desprende un falta de indicios racionales suficientes de comisión de un delito contra los derechos de los trabajadores y de los extranjeros, con independencia de que cumplan o no los requisitos administrativos a valorar en otra jurisdicción».

Según el auto, Nacho Cano y los directivos del musical 'Malinche' siguieron «un procedimiento no poco común consistente en entrar como turistas sin necesidad de visado y, una vez en nuestro país, solicitar el visado para estudiantes». Para los magistrados, «el procedimiento puede ser o no el adecuado», pero no es constitutivo del delito de tráfico ilegal de personas.

Por su parte, Nacho Cano ha anunciado que presentará una «querella espectacular» contra la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, tras la decisión de la Audiencia Provincial de archivar la causa contra él. Esta jueza le ha investigado durante nueve meses por delitos contra los derechos de los trabajadores y de los inmigrantes acusándole de introducir irregularmente en el país a jóvenes mexicanos que trabajaron como becarios en su musical.

Después de conocer esa decisión en México, donde se está representando la mencionada producción, Cano ha asegurado en un vídeo remitido a los medios de comunicación que el último año se ha cometido una injusticia contra él y se le ha intentado hundir y desprestigiar. «Todo por una cuestión política orquestada por una gente a la que, por supuesto, no voy a olvidar», ha agregado. El músico ya presentó una denuncia contra la jueza Iglesias que le investigaba por prevaricación que fue rechazada el 19 de diciembre pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).