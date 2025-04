Yolanda Díaz afirma que la rescisión del contrato con Israel es «completamente legal»

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que la rescisión del contrato de compra de munición a una empresa israelí es «completamente legal» y ha pedido hacer lo mismo con los otros contratos pendientes de compra de armamento a Israel, aunque prevé que puede haber litigios.

En una entrevista en RNE, Díaz ha celebrado que Sumar haya «conseguido» que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diera marcha atrás en su «error» de adjudicar este contrato, y ha evitado cargar contra sus socios de coalición del PSOE tras sus fuertes desavenencias en materia de defensa. «Yo creo que en política, como en la vida, uno tiene que rectificar, y aquí lo dejo», ha dicho.

Ella misma, según ha explicado, estuvo hablando el miércoles con Marlaska y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar lograr la rescisión del contrato, algo que finalmente se hizo y que Díaz asegura que es «completamente legal». «No corremos ningún riesgo, no hay ninguna acción incorrecta», asegura la vicepresidenta, que junto a su equipo, según ha relatado, dio razones jurídicas a Marlaska amparadas en la legalidad internacional para defender la rescisión del contrato. Díaz no ha pedido la dimisión de Marlaska y no cree que haya perdido autoridad para seguir al frente del departamento ya que, a su juicio, «rectificar nos hace mejores».

Preguntada sobre otros nueve contratos de compra de armamento a Israel pendientes de formalización, ha pedido que el Ejecutivo haga lo mismo y los rescinda por completo ya que, según ha subrayado, el acuerdo del Gobierno de coalición «está vinculado a la no posibilidad de compra de armamento con Israel». Díaz augura que con el contrato rescindido y con los otros pendientes «va a haber litigios», y ya «veremos quién gana», ha añadido.

Por el momento, el PP ha anunciado que denunciará ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de compra de balas, mientras que Israel ha condenado «enérgicamente» la decisión del Gobierno y considera que «está sacrificando consideraciones de seguridad por motivos políticos». Ante las críticas del líder del PP, que ha dicho que el contrato de compra de munición a Israel rescindido debería cumplirse, Díaz ha respondido que Alberto Núñez Feijóo tiene una trayectoria «cuestionada» en su formulación de contratos públicos durante sus años como presidente de la Xunta de Galicia.