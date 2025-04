La compra de balas a Israel sacude a la coalición de izquierdas española

La decisión del Gobierno socialista español de dar marcha atrás en su promesa de cancelar un contrato de compra de balas a una empresa israelí provocó el miércoles el rechazo de sus socios de coalición, algunos de los cuales amenazaron con retirarle su apoyo. El Gobierno en minoría del presidente Pedro Sánchez ha tenido dificultades para aprobar leyes desde que se aseguró un nuevo mandato mediante una alianza de partidos de izquierda y separatistas regionales en 2023.

El martes, Sánchez enfureció a Sumar, su socio de izquierda, tras desvelar un plan para aumentar el gasto en defensa. España, que critica desde hace tiempo las políticas de Israel en los territorios palestinos, se comprometió en octubre de 2023 a dejar de vender armas a Israel por su guerra contra Hamás en Gaza y el año pasado amplió ese compromiso para incluir la compra de armamento. Sumar, una plataforma de partidos de izquierda que controla cinco ministerios liderada por la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, dijo el miércoles que la compra de munición era «una violación flagrante» del acuerdo que había alcanzado con los socialistas para formar la coalición.

Díaz dijo en un comunicado que exigen «una rectificación inmediata» de este contrato. El pasado mes de octubre, el Ministerio del Interior anunció la anulación de un contrato por valor de 6,6 millones de euros (7,53 millones de dólares) para la compra de más de 15 millones de cartuchos de 9 mm a Guardian LTD Israel. El miércoles dijo que había sido advertido por el fiscal del Estado de que romper el contrato habría significado pagar el importe total sin recibir el envío.

Guardian LTD Israel no hizo comentarios inmediatos sobre la decisión. El diputado de Izquierda Unida Enrique Santiago, cuyo partido forma parte de Sumar, sugirió que había motivos legales para rescindir el contrato sin pagar, pero que incluso dijo que un incumplimiento de contrato de solo unos seis millones (de euros) será aplaudido por todo el país. Preguntado sobre si IU podría abandonar el Gobierno de coalición, dijo a los periodistas: «Actualmente estamos considerando todos los escenarios» Antes de que se conociera la noticia del contrato de munición, Díaz había dicho que su grupo no estaba de acuerdo con el aumento del gasto en Defensa, en particular con un plan para adquirir más armas, pero que la coalición gozaba de buena salud y llegaría hasta el final de la legislatura, que termina en 2027.