El Imserso licita sus nuevos viajes con novedades muy importantes

El Imserso, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha anunciado la licitación del nuevo programa de viajes para la temporada 2025/2026, que contará con 879.213 plazas y varias novedades, entre las que se incluye una tarifa plana de 50 euros para las personas con pensiones más bajas y el permiso, por primera vez, de poder viajar con animales de compañía.

Tal y como consta en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el plazo de ejecución del concurso comenzará desde el 1 de septiembre de este año o la fecha de formalización si fuese posterior hasta el 31 de agosto de 2026. Además, dentro de cada temporada los viajes se realizarán, preferentemente, en dos etapas. La primera será en los meses de octubre a diciembre de un año y la segunda, en los meses de enero a junio del siguiente.

Como es habitual, la distribución de la totalidad de las plazas ofertadas atenderá a tres lotes: el lote 1 (costa peninsular) contará con el mayor número de plazas con 440.284, mientras que el lote 2 (insular) y el lote 3 (escapada y de procedencia europea) dispondrán de 228.142 y 210.787, respectivamente. En cuanto al importe de licitación, el del lote de costa peninsular alcanzará los 32 millones de euros, una cifra superior a los 24 millones de euros del lote insular, en tanto que el último lote será de 12,9 millones de euros.

Por otro lado, el plazo para la presentación de ofertas estará abierto hasta el 19 de mayo a las 23.59 horas y la apertura de las ofertas económicas de las empresas adjudicatarias se producirá el 27 del mismo mes, a las 10.00 horas. En este sentido, el número máximo de lotes que se puede adjudicar un licitador será de dos, aunque pueda presentar oferta a los tres. Según las bases, el lote 1 y lote 2 son "incompatibles", por lo que "estos lotes no pueden ser adjudicados al mismo licitador".

Novedades importantes

Como gran novedad para la nueva temporada, destaca que 7.447 plazas tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas con pensiones más bajas, sin importar el destino, distribuidas entre todos los lotes y modalidades de viajes, que "se destinarán a personas con recursos económicos iguales o inferiores al importe de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez de la Seguridad Social".

Asimismo, el programa del Imserso permitirá, por primera vez, que usuarios de este concurso puedan viajar con animales de compañía en los viajes de costa peninsular y de costa insular. En este caso, se reservarán plazas para adquirir un viaje en compañía de estos animales, acorde a la normativa, y poder así mantener sus cuidados. Por tanto, el licitador deberá reservar un 2% de la totalidad de las plazas en los lotes 1 y 2 para usuarios que viajen con animal de compañía o con mascota.

A estos efectos, como animal de compañía se entenderá el animal doméstico que no supere los 10 kilogramos de peso, incluido el trasportín. Transcurridos dos meses desde el inicio efectivo de los viajes, la empresa adjudicataria comprobará las reservas efectuadas por los usuarios con mascotas. Si las mismas no cubren el porcentaje del 2% de la totalidad de las plazas de cada lote lo pondrá en conocimiento del Imserso que valorará esta circunstancia y, en su caso, determinará la posibilidad de que las plazas no reservadas a usuarios con mascotas puedan ser ofrecidas y vendidas al resto de usuarios del programa.

En busca del objetivo económico de mejorar la estacionalidad del sector turístico, el nuevo programa incluye que las empresas adjudicatarias deben comprometerse a evitar la concentración de estos viajes en pocas fechas, distribuyendo el 36% de las plazas de cada lote de forma proporcional durante cada mes de la campaña. Asimismo, se indica que los viajes en periodo de temporada alta tendrán un coste de 100 euros más que el mismo viaje en periodo de temporada baja (octubre, mayo y junio en la Península y las Islas Baleares, y diciembre, enero y febrero en las Islas Canarias). Por otro lado, los hoteles ofrecidos en el programa deben tener un mínimo de tres estrellas y estarán obligados a ofrecer actividades de ocio y tiempo libre para atender a las demandas de los usuarios y de las usuarias.

La nueva licitación supone, además, un incremento de la partida que recibirán las empresas adjudicatarias con el fin de contribuir a la sostenibilidad del sector y a la mejora de la calidad de los servicios que ofrecen. En este sentido, también se prevé reforzar las sanciones a las empresas adjudicatarias que proveerán los servicios en los casos en los que no se cumplan los estándares de calidad establecidos por el Imserso. Finalmente, las empresas adjudicatarias deberán editar, maquetar, imprimir y distribuir trípticos informativos entre los usuarios en materias relacionadas con el envejecimiento activo y saludable, tales como prevención del maltrato en personas mayores, violencia de género en mujeres mayores, sexualidad en personas mayores, conclusiones del congreso estatal de personas mayores.