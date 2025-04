Feijóo reafirma su apoyo a Mazón por ser «coherente y valiente» y dice que ya se verá si repite como candidato

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reafirmado su apoyo al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por haber sido, desde su punto de vista «coherente y valiente» y, tras recordarle que su futuro político está vinculado a la reconstrucción de la provincia asolada por la dana, ha apuntado que ya se verá si repite o no como candidato en 2027.

Así lo asegura Feijóo en una entrevista recogida por Europa Press, en la que pide dejar que «las cosas fluyan» y que «los acontecimientos se vayan aclarando» y también subraya que su objetivo «es que se sepa la verdad, quiénes son los responsables y seguir trabajando por la recuperación». «Honradamente, creo que el presidente de la Generalitat sabe que su carrera política depende del éxito de la reconstrucción.

Así lo ha dicho y para mí es muy importante aceptar que ninguna de las dos administraciones estuvieron a la altura de lo que se pedía de ellas en ese momento», apunta el líder del PP. A la pregunta de quién estuvo menos a la altura, incide en que «hay una primera administración responsable», la central, y una «subsidiaria o responsable en segundo lugar», la autonómica. Preguntado si Mazón logra la reconstrucción de la provincia de Valencia será candidato en 2027, Feijóo subraya que el partido está «apoyando» al 'president' y lo seguirá haciendo porque «ha sido coherente y valiente».

«En todo lo que dependa de nosotros vamos a trabajar para que la comunidad tenga una situación no óptima, pero sí una situación de recuperación mínima», explica. Además, garantiza que tanto Mazón como él comparten el objetivo de que el PSOE y Compromís «no vuelvan» al Gobierno autonómico. «Mediremos puntualmente cómo está la opinión pública en Valencia y adoptaremos la decisión oportuna si creemos que vamos a ser capaces de reeditar el Gobierno. Por supuesto, trabajaremos en esa candidatura y si creemos, por el contrario, que es necesario reforzarla, pues trabajaremos en el otro plan de reforzamiento a la candidatura», señala el líder del PP.

En otro momento de la entrevista, Feijóo destaca que él estuvo en el Cecopi «antes de que llegase» el presidente Pedro Sánchez« y que entendió »claramente« que se trataba de un »supuesto de una enorme envergadura«, por lo que sugirió a Mazón que solicitara la emergencia nacional. Según relata, Mazón le contestó que él entendía que Sánchez »iba a cumplir sus obligaciones« que no tenía por qué recordárselas un presidente autonómico, pero no fue así. Por eso, sostiene tuvo que asumir las competencias del Estado que el Gobierno no ejerció porque »se negó a asumir su responsabilidad«. »No vamos a poder devolverle la vida a las personas fallecidas, pero sí tenemos que devolver la verdad de los hechos, la verdad de lo que ocurrió y la responsabilidad de lo que ha ocurrido a los familiares y al pueblo valenciano en su conjunto«, argumenta.

También defiende los siguientes pasos dados por Mazón, destacando que »le honra« que haber vinculado su carrera política al éxito de la reconstrucción, mientras que en el Gobierno de España no sólo no ha habido ningún cese sino que encima se ha »ascendido« a personas a su juicio, »directamente responsables" como la entonces vicepresidenta Teresa Ribera, que ahora es comisaria europea y la delegada del Gobierno en la comunidad, Pilar Bernabé, que entró en la Ejecutiva Federal del PSOE.