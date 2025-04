Alegría niega que conociera la supuesta fiesta de Ábalos y valora iniciar acciones legales

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha negado este martes «rotundamente» que conociera la supuesta fiesta organizada por el exministro José Luis Ábalos en el parador de Teruel y ha apuntado que está valorando acciones judiciales por los insultos machistas que ha recibido en las redes sociales.

«No tengo nada que ocultar», ha asegurado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recalcado que ya dio información detallada, «minuto a minuto», de su actividad como delegada del Gobierno en Aragón durante las jornadas de 2020 en las que, según varias informaciones, Ábalos organizó una fiesta con mujeres provocando destrozos en el parador.

Ha subrayado que esos supuestos hechos no están contrastados «por ningún lado», ha recordado que Paradores del Estado ha negado en un comunicado oficial que se produjeran esos desperfectos en Teruel y ha cargado contra quienes pretenden «retorcerlos» para dañarla. «¿Alguien se puede imaginar que si hubiera sucedido lo que algunos dicen que ha sucedido en una ciudad como Teruel no se tendría más información?», ha preguntado. Y ha subrayado que esa noche no hubo el «más mínimo parte» de la Policía Nacional, algo de lo que ella puede dar fe puesto que era la delegada del Gobierno.

La también ministra de Educación ha admitido que «no están siendo días sencillos» y ha apuntado la «impotencia» de tener que justificar su inocencia porque «algunos dan pábulo» a «insidias» contra las que, ha dicho, solo puede actuar con «transparencia máxima». Además ha defendido su decisión del domingo de hacerse eco del «torrencial» de «insultos, vejaciones, fotografías, montajes y acusaciones» que recibió en las redes sociales después de la rueda de prensa del viernes.

Si no hubiera «alzado la voz» contras esas «vejaciones de un machismo atronador», ha puntualizado, no se podría perdonar lo que habría sido en su opinión un «ejercicio de irresponsabilidad» ante las mujeres y niñas que sufren situaciones similares. Alegría ha lamentado que haya quienes condenen estos hechos y acto seguido pongan «peros», en alusión directa al PP y Vox que aseguran que la ministra conocía lo que supuestamente pasó en el parador de Teruel y que lo está «tapando» con para desviar la atención.

«Desgraciadamente hay quienes hacen la primera parte (condenar), pero siempre añaden 'sí, pero'» cuando ante estas acciones «no caben los peros ni los titubeos», ha incidido. Aún así ha dicho que prefiere quedarse con la «avalancha» de muestras de cariño y de rechazo que ha recibido hacia ese tipo de actitudes contra las que ha clamado «¡basta ya!». «Cabeza alta y ni un paso atrás», ha destacado.