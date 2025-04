Nuevos problemas para los policías nacionales en la declaración de la renta: el certificado de haberes corregido tiene errores

Nuevos problemas para los policías nacionales en la declaración de la renta: el certificado de haberes corregido que les ha enviado la dirección general de la Policía Nacional vuelve a tener errores. Desde el Sindicato Unificado de Policías (SUP) han explicado que en esta ocasión se ha incluido por error que los agentes han realizado una aportación al Colegio de Huérfanos, que se pueden deducir al realizar la declaración de la renta, cuando en la gran mayoría de los casos no es así.

En este punto, han precisado que este error afecta a muchos agentes, pero no a todos como sí ocurrió en el primer certificado de haberes que envió la dirección general de la Policía Nacional. Desde el SUP instan a los policías nacionales a mirar con atención si les han incluido o no esta deducción, ya que en el caso de que se la apliquen sin ser correcta podría tener consecuencias negativas para ellos.

«Esto es un caos», lamentan desde el citado sindicato. «Estamos recibiendo muchas llamadas de agentes muy preocupados porque no saben qué tienen que hacer», exponen las citadas fuentes. El desconcierto es total, ya que algunos agentes han presentado la declaración de la renta de forma errónea hasta en dos ocasiones, por lo que tendrán que rectificarla.

El SUP también ha expresado su malestar porque la dirección general de la Policía Nacional no les ha indicado en esta ocasión la forma en la que tienen que actuar los agentes, mientras que la primera vez sí que lo hizo: los instó a no presentar la declaración de la renta hasta el 14 de abril (se podía hacer desde el 2 de abril) e instó a los que ya lo hubiesen hecho a corregir los errores. «Una vez se puede equivocar cualquiera, pero ya dos...», lamentan.

Ampliar el plazo para presentar la declaración de la renta

El SUP también tiene previsto pedir a la Agencia Tributaria que amplíe el plazo para que los agentes de la Policía Nacional puedan rendir cuentas con Hacienda o modificar las declaraciones que ya se han presentado y contenían errores debido a que la información facilitada por la dirección general de la Policía Nacional contenía errores.