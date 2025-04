La consejera asturiana de Industria dimite tras dar explicaciones del accidente minero

La consejera asturiana de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, ha anunciado este martes su «dimisión irrevocable» tras haber dado en el pleno de la Junta General del Principado explicaciones sobre el accidente minero que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores en la mina de Cerredo, en Degaña.

La consejera ha señalado que presentó ayer por la tarde su dimisión al presidente del Principado, Adrián Barbón, a quien ha agradecido la confianza que depositó en ella para el cargo que ocupaba desde el pasado mes de febrero.

No obstante, Díaz ha afirmado que si aceptó asumir esa responsabilidad fue porque «quería trabajar por y para Asturias» y que, aunque desde el accidente minero su único objetivo era «investigación, verdad y justicia», a la oposición no le interesa conocer por qué se produjo la explosión y tan solo ejercer «un ataque permanente y personal» contra ella que ha dicho no merecer.