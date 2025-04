Montoro desdeña la 'Operación Cataluña' y pone el foco en los líderes independentistas con cuentas en Andorra

El exministro de Hacienda y Función Pública Cristóbal Montoro ha desdeñado este lunes la denominada como 'Operación Cataluña' que supuestamente se produjo durante el Gobierno de Mariano Rajoy contra el independentismo catalán y ha puesto el foco en los políticos separatistas que tenían cuentas en Andorra, como Jordi Pujol y su familia.

Ha sido durante su comparecencia en la Comisión que investiga este asunto en el Congreso, donde ha asegurado que la única operación que conoce con este nombre es la del rescate económico tras el Gobierno independentista de Carles Puigdemont y la intervención «total» del presupuesto autonómico vía artículo 155, que duró cerca de ocho meses. Ya que, según ha dicho, el «tripartito catalán» formado por el PSC, ERC y Junts promovieron una financiación autonómica que lo único que produjo fue una «crisis fiscal formidable» en España y tras el cual, el Gobierno del PP tuvo que «pagar la factura» porque los demás «miraban para otro lado».

«Dejaron Cataluña quebrada», ha afirmado. Aún así, Montoro cree que hay políticos en Cataluña que «no tienen que preocuparse» porque tienen unas «cuentas abundantes de millones de euros» en un «país vecino que se llama Andorra» para no pagar impuestos en España que es el territorio donde están ejerciendo su actividad y de hecho, ha incidido en que hay varios ejemplos ahora mismo «muy cercanos».

En otro momento ha citado el caso concreto de Jordi Pujol, fundador de Convergència, antecedente de Junts, que se acogió a la amnistía fiscal que promovió el Gobierno del PP y que el 25 de julio e 2014 comunicó que tenía dinero en Andorra sin declarar. Eso sí, ha dicho que, como ministro de hacienda, no podía saber de dónde había salido ese dinero objeto de regularización.

Posteriormente, durante su duelo con la diputada de Podemos Martina Velarde el exdirigente 'popular' ha asegurado no tener «ningún orgullo» de haber aplicado el artículo 155 a Cataluña porque la crisis que más le ha dolido de nuestro país, según ha dicho, ha sido la que se generó en Cataluña, pero ha insistido en que estaban obligados a «cumplir la ley».

Asimismo ha aprovechado para censurar que se hayan producido filtraciones sobre su etapa al frente del ministerio porque, las filtraciones son «una cosa muy fea» y que «está prohibida por la ley». «Que me investiguen, que no me van a encontrar nada», ha advertido. Además, ha querido dejar claro que «nunca» ha hablado en público de un contribuyente concreto, pues es algo que prohíbe la ley, pero sí decía, y mantiene ahora, que hay partidos que tienen deudas con Hacienda o que el fútbol debe 600 millones de euros de la tributación de sus trabajadores, los futbolistas.