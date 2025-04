Jéssica Rodríguez ratifica su versión del Supremo en un texto enviado a la comisión Koldo

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, se ha ratificado este lunes en la versión que dio el pasado 27 de febrero en el Tribunal Supremo en un escrito dirigido a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, adjunto al justificante médico que ha presentado para no acudir a la comisión.

«Pierdan cuidado, yo no cambio de opinión», señala en el texto facilitado a los medios, en el que señala también que no tiene «dos versiones» sobre lo que ya le preguntaron en el Supremo. «Lo que dije aquel día es rigurosamente cierto y en ello me ratifico íntegramente, tanto en este escrito como si hubiera acudido a esa Comisión», afirma.

Rodríguez no ha comparecido este lunes ante la comisión del caso Koldo en el Senado, que investiga supuestas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia por Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos, alegando motivos médicos.

Estaba citada en la Cámara Alta a las 11:00 horas para someterse al interrogatorio de los senadores en relación con los beneficios que presuntamente obtuvo de la trama, como una vivienda gratuita o empleos en dos empresas públicas.

Sobre estas cuestiones, la expareja de Ábalos declaró en el Supremo que no sabía quién pagaba el piso en el que residió en Madrid y que Ábalos no medió para que la contratasen en dos empresas gestionadas por Transportes (Ineco y Tragsatec), de las que cobró sin ir a trabajar.