Pablo Iglesias manda «a la mierda» a los sindicatos que defienden pactos entre PSOE y PP

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha mandado este viernes «a la mierda» a los liberados sindicales que defienden pactos entre el PSOE y PP para asuntos como los presupuestos generales, y ha criticado de forma implícita a Sumar por defender entre otras cosas que en España los jueces son neutrales. «Esa izquierda sindical que dice ahora que lo que tiene que haber es un pacto entre el Partido Popular y el PSOE para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Váyanse a la mierda los liberados sindicales que defienden esto», ha exclamado en una charla en la que ha intervenido durante la inauguración de la quinta asamblea estatal de Podemos.

Iglesias no ha mencionado ningún caso en concreto, pero recientemente el secretario general de CCOO, Unai Sordo, instó a todos los partidos a facilitar la aprobación de unos nuevos presupuestos, mientras que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha defendido un pacto entre el PSOE y PP para el decreto antiaranceles. Durante su participación en la mesa de debate 'Combatir a la ultraderecha en Europa y América Latina', Iglesias ha dicho que la democracia liberal «no es un proyecto político ni ideológico, sino una correlación de fuerzas extremadamente débil» que, según ha denunciado, no respeta sus propia reglas cuando gana la izquierda. «La democracia liberal en España funcionaba siempre y cuando Podemos no ganara las elecciones. Por eso esos socialdemócratas que dicen que la democracia liberal es un proyecto político, o mienten o son notablemente ingenuos», ha añadido en alusión al PSOE.

Por otro lado, ha criticado de forma implícita a Sumar cuando ha dicho que «hay otra izquierda que dice que los periodistas en España son independientes, que los jueces son neutrales y que efectivamente la democracia liberal es el mínimo común ideológico en el que nos reconocemos todos. Y no se les cae la cara de vergüenza cuando lo dice. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es organizarse», ha declarado.

Iglesias ha cargado también en su intervención contra el exlíder de IU Alberto Garzón, sin llegar a mencionarlo expresamente, por haber fichado por la consultora del exministro socialista Pepe Blanco, aunque renunció antes de entrar. «Si quisiéramos ganar dinero, le hubiéramos pedido un trabajo a Pepe Blanco, como hacen otros. Nosotros no estamos aquí para ganar dinero, pero sí para ganar poder», ha dicho. El exlíder de Podemos ha defendido la necesidad de que la izquierda esté presente en los medios de comunicación, en el Ejército, en la Policía o en el Poder Judicial, y en este sentido ha expresado su admiración hacia organizaciones de derechas como el Opus Dei por la forma en que ha configurado un «proyecto político y cultural para formar los cuadros de mando de este país».

En la charla, el exvicepresidente de Gobierno ha instado a enfrentar a la ultraderecha con un acuerdo de máximos y medidas como la salida de la OTAN, la nacionalización de las empresas estratégicas o una reforma de los medios de comunicación «para que no sean el privilegio exclusivo de los multimillonarios». Además de Iglesias, en la charla han intervenido María José Pizarro, senadora colombiana del Pacto Histórico; Clémence Guetté, vicepresidenta de la Asamblea Nacional francesa y diputada de la Francia Insumisa; Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes en Argentina por La Cámpora.