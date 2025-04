Mouliaá entrega su teléfono al juez que investiga a Errejón y el político esperará a la resolución del recurso

La actriz Elisa Mouliaá ha entregado este viernes su teléfono móvil al magistrado que investiga al exdiputado Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual a fin de que la Policía Nacional pueda analizar las conversaciones que ambos mantuvieron, mientras que el exdirigente ha decidido no facilitar el suyo a la espera de que se resuelva el recurso que interpuso ante la Audiencia Provincial.

En declaraciones a los medios, Mouliaá ha explicado que su terminal quedará en manos de los investigadores «hasta después de Semana Santa». «Y él pues no se ha presentado, no ha dado la cara una vez más», ha criticado, en alusión a Errejón. Según la actriz, los investigadores encontrarán en su teléfono conversaciones con Errejón y también con su amiga Jana, en las que le «decía» que el exdirigente la habría «invadido y acosado».

«En fin, al final pruebas que delatan que no hubo consentimiento y que hubo una agresión», ha explicado en declaraciones a los medios. La denunciante ha aclarado que borró ocho mensajes enviados a Errejón, en concreto sendas respuestas a publicaciones en redes sociales. «Respuestas, no hubo un chateo, no hubo nada. Ocho respuestas que mi anterior abogada me hizo eliminar. Ninguna que invitara a volver a ver a este señor durante dos años. Eso es lo único que se ha eliminado. La verdad que me arrepiento porque eran respuestas absurdas», ha reconocido.

Por último, Mouliaá ha opinado que Errejón «tendrá que tener muchísimo que ocultar» en su teléfono móvil. «No solamente conmigo sino con las múltiples supuestas víctimas a las que ha agredido», ha espetado. La actriz también ha sido preguntada qué espera de las últimas citaciones de testigos en la causa, entre las que se encuentran los dos taxistas que les llevaron la noche de la presunta agresión sexual. «No tengo ni idea, la verdad. Yo no sé ni si se acordarán de absolutamente nada. Yo, además, es que no me acuerdo. O sea, estaba en un estado de ebriedad», ha contestado.

En un escrito, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, la defensa de Errejón aclara que «esperará a la resolución del recurso de apelación a fin de preservar sus constitucionales derechos a la tutela judicial efectiva, a un proceso con todas las garantías y de acceso a los recursos, en relación con su derecho a la intimidad». Pero es que, además, su letrada ha aclarado que el exdirigente «ya no conserva el dispositivo móvil que tenía el 8 octubre de 2021», cuando supuestamente ocurrieron los hechos. Añade, en esta línea, que Errejón «ya aportó desde el inicio de la investigación todas las conversaciones que conserva con Mouliaá mediante acta notarial».

«Errejón no ha borrado ninguna conversación mantenida con Mouliaá, siendo esta la única que ha eliminado el rastro de contacto con mi representado, como confirma el propio instructor, por lo que dicha diligencia solo tiene sentido practicarla con el terminal móvil de Mouliaá», aclara su representación.

Por último, su abogada sostiene que «no es posible acceder de forma parcial al teléfono, sino que para poder obtenerse la totalidad de conversaciones entre denunciante e investigado, es necesario el copiado y volcado, en su totalidad, del dispositivo». «Por lo que esta medida, contraria a los cánones de nuestra ley procesal penal, supera los límites de la privacidad y seguridad de los datos que tienen los usuarios», concluye.

Esta diligencia se enmarca en el procedimiento que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, el magistrado Adolfo Carretero, contra el exportavoz de Sumar por el presunto delito de agresión sexual del que le acusa la actriz. Cabe recordar que Errejón y Mouliaá ya fueron citados previamente para que entregasen su teléfono. La actriz acudió al juzgado el pasado mes para tal fin, pero allí fue informada de que su teléfono no podía ser analizado por problemas técnicos. «Esto parece el día de la marmota. O sea, ya hemos estado aquí, ya hemos venido aquí. No se pudo entregar por motivos técnicos. Pero bueno, hoy de nuevo estamos aquí. No tenemos nada que ocultar», ha lamentado este viernes la propia Mouliaá.