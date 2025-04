Los inspectores hallan indicios de extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo

Los inspectores del Principado han encontrado «indicios de extracción irregular de carbón» en la mina de Cerredo ante la existencia de dos huecos de más de 18 y 24 metros de longitud, en el nivel tercero de la explotación, el mismo en el que el pasado 31 de marzo se produjo una explosión que acabó con la vida de cinco mineros y provocó heridas de gravedad a otros cuatro.

La existencia de estos huecos la ha dado a conocer este viernes la consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, que ha comparecido a petición propia ante el Parlamento asturiano para informar del accidente y las investigaciones que hay en marcha.

En la visita que los inspectores realizaron el pasado martes al interior de la mina se detectaron «indicios de irregularidades y actividades que no se ajustaban» a las licencias, que en ningún caso permiten a la empresa Blue Solving la extracción de carbón del nivel tercero. Ahí, sin embargo, se han descubierto dos huecos, uno de 18,2 metros y el segundo de 24,6 metros, con una altura aproximada de unos 25 a 30 metros y unos 80 centímetros de anchura, según una estimación visual y que, a falta de confirmar, podrían indicar que había una «extracción irregular de carbón».

«Si se confirma en el futuro exigiremos que Blue Solving asuma todas las responsabilidades porque no sería solo un incumplimiento administrativo sino de una irregularidad legal con consecuencias letales, de una actividad de altísimo riesgo que ponía en peligro la vida de los trabajadores». Transcurridos once días desde la explosión que provocó el mayor accidente minero de Asturias en tres décadas, la consejera ha asegurado que «lo ocurrido no puede ni va a quedar impune y se va a llegar hasta el final para saber lo que pasó, sin escatimar medios ni recursos».

Díaz ha negado que el Gobierno asturiano no haya actuado con transparencia desde el primer momento y ha asegurado que «no se ha perdido ni un minuto» a la hora de llevar a cabo inspecciones, reunirse con técnicos y expertos o en la «colaboración máxima» con la Fiscalía, Guardia Civil y el juzgado que lleva el caso. En este sentido, ha señalado que el pasado 4 de abril se inició un expediente administrativo sancionador a Blue Solving ante las «irregularidades detectadas en la primera visita de campo», que tuvo lugar el mismo día del accidente, y que han solicitado a la Inspección General de Servicios que evalúe al servicio de minas de la consejería de la que es titular.