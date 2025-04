Autores del libro sobre el fugaz regreso de Puigdemont: «Fue épico»

La periodista Mayka Navarro y el detective privado Paco Marco reconstruyen en el primer libro sobre el regreso fugaz de Carles Puigdemont a España los detalles sobre las dudas de los dispositivos policiales de los Mossos d'Esquadra y las estrategias secretas del expresident para no ser detenido: «fue épico».

En una rueda de prensa, Navarro y Marco han presentado este miércoles 'La Fugida' (Columna, 2025), el primer libro que se publica sobre el regreso fugaz de Puigdemont a España, el pasado 8 de agosto, que narra al detalle las estrategias que siguió el expresidente catalán y su equipo para volver a la capital catalana, hacer un discurso en pleno Arco del Triunfo y luego escapar de las fuerzas de seguridad que tenían la orden de detenerle.

El libro, que combina las fuentes de la periodista de sucesos Mayka Navarro y los análisis profundos del investigador privado Paco Marco, tiene, según los autores, un «alto valor testimonial» después de haber ido en persona a todos los puntos relatados y habiendo hecho todas las entrevistas presenciales, algunas «hasta en tres ocasiones», aseguran.

Los autores destacan, por encima de todo, que se trata de una historia «épica»: «un personaje político que genera una animadversión absoluta y tiene una orden de captura como Puigdemont anuncia que hablará en un escenario delante del TSJC y luego se va por donde ha venido, fue increíble», comenta Mayka Navarro. La editora del libro, Glòria Gasch, ha apuntado que si hubiese ocurrido «en Estados Unidos, ya se estaría haciendo una película».

Los autores cuentan que «de todo el mundo, solo tres personas dominaban el plan: Puigdemont, Jordi Turull y Antoni Castellà, y ellos calcularon que tenían un 5 % de probabilidades de que les saliera bien el plan; y les salió bien».

Navarro cree que los Mossos pecaron de ingenuos y se creyeron la promesa de Puigdemont de que iría al pleno de la investidura, por lo que no lo fueron a buscar en ningún momento: «Fue una operación más política que operativa», apunta. Marco ha explicado que entre la policía catalana «se tardó mucho en mover ficha y planificar un dispositivo», ya que la prioridad de los Mossos no era la detención de Puigdemont, sino la celebración del pleno de investidura, algo que, según él, no sabían ni Guardia Civil ni Policía Nacional. El investigador añade que después del discurso de Puigdemont sí que se dio la orden de que lo detuviera el primero que lo encontrara y, cuando se escapó, «el fracaso fue de todos», señala Paco Marco.