Montero acusa al PP de buscar excusas para rechazar las ayudas ante los aranceles de Trump

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado este miércoles al PP de «buscar excusas» para votar en contra de las medidas para paliar los efectos de los aranceles impuestos por Estados Unidos y ha negado que exista «ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o territorio frente a otro».

En respuesta a sendas preguntas del PP, de los diputados Cuca Gamarra y Jaime Eduardo de Olano, Montero ha enfatizado que no existe «ningún tipo de acuerdo que beneficie a un partido o un territorio frente a otro», en referencia al anunciado por Junts con el que, según dijeron, las empresas catalanas obtendrán el 25 % de las ayudas antiaranceles de los 14.100 millones de euros.

Ha recordado que ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, habló con el diputado del PP Juan Bravo para explicarle los detalles del real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, por lo que los populares tienen «el conocimiento y la propuesta» encima de la mesa. «Desde ayer por la tarde y esta mañana parece que el PP busca una excusa para votar en contra de las medidas que el Gobierno pretende poner en marcha para protegernos de los aranceles», ha espetado la vicepresidenta. Con todo, ha preguntado al PP qué necesita para «comprometerse con los españoles y decir sí cuando la patria lo necesita».

Gamarra no ha respondido a esta pregunta y ha dicho que «quienes tienen que elegir entre España o sus socios» es el Gobierno y no el PP. A su vez, ha acusado al Ejecutivo de estar «aprovechando» la crisis de los aranceles para beneficiar a Junts y le ha pedido «igualdad entre todas las empresas, tengan donde tengan su CIF». «Cuando ustedes tienen que elegir entre España y sus socios, siempre eligen a los segundos», ha dicho la popular, quien ha advertido que «si lo vuelven a hacer», no contarán con el apoyo del PP.

Gamarra le ha reclamado que todavía no haya dimitido, once días después de «atacar uno de los principales pilares» de la democracia, la presunción de inocencia, con sus declaraciones sobre la sentencia absolutoria del futbolista Dani Alves. Además, ha asegurado que la vicepresidenta ha sido «cesada de facto» por el protagonismo de Carlos Cuerpo en la negociación de las ayudas contra los aranceles y le ha dicho que «no está capacitada para ocupar un cargo público,» por, entre otras cosas, ser «incapaz» de aprobar unos presupuestos generales del Estado.

Ha afirmado que en las últimas semanas Montero «se ha pasado de frenada pisoteando la Constitución» y se ha convertido «en un estorbo» para Sánchez. Por ello, ante una crisis de aranceles, «que no dejan de ser impuestos al comercio», Sánchez ha decidido «arrinconar a la ministra de los impuestos». Montero ha argumentado que no ha visto «mayor preocupación del PP» con su figura en una sesión de control plagada de preguntas dirigidas a ella, ante la ausencia de Pedro Sánchez por su viaje a Asia. «Para estar cesada vaya si están empleando tarea en intentar desgastar mi imagen», ha reprochado. Por su parte, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha dicho a su llegada al pleno del Congreso que el anuncio de ayer de la formación de Carles Puigdemont es «humo de Junts y de Convergencia».