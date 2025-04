La Policía Judicial accede a la mina de Cerredo para inspeccionar el lugar de la explosión

La Policía Judicial de la Guardia Civil, acompañada de especialistas y técnicos, ha accedido este martes al interior de la mina de Cerredo para inspeccionar el lugar en el que el pasado lunes 31 de marzo una fuerte explosión acabó con la vida de cinco trabajadores y dejó heridos graves a otros cuatro.

Agentes de la Guardia Civil han llegado a primera hora de la mañana a la zona de la mina, situada en el concejo de Degaña, en el extremo suroccidental de Asturias y casi en el límite con León. En la inspección participan la Policía Judicial, junto a la unidad especializada en incendios y explosiones con base en A Coruña, la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa y técnicos de minas.

La principal hipótesis de la fuerte explosión es la presencia de una bolsa de grisú, un gas compuesto principalmente por metano que puede encontrarse en las minas de carbón y que puede provocar explosiones sin previo aviso, al carecer de olor, aunque existen detectores y su peligrosidad puede paliarse con sistemas de ventilación.

Las pesquisas tratarán ahora de esclarecer el motivo de la explosión y si la actividad de la empresa al frente de la mina, Blue Solving, se ajustaba a las licencias concedidas. Blue Solving tiene desde el pasado verano una licencia para investigar en el nivel uno de la mina de Cerredo usos minerales para hacer grafito, y otra para recuperar viejas estructuras y chatarra en el nivel tercero de la explotación, en el que tuvo lugar la explosión, pero en ningún caso tenía permiso para explotarla para sacar carbón.

Los especialistas tratarán de recabar datos que permitan conocer las causas y las circunstancias en las que se produjo la explosión. La Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio, Belarmina Díaz, avanzó que en los próximos días habrá más visitas al interior de la mina y pidió «tranquilidad» porque la investigación llevará un tiempo.

El portavoz del Gobierno del Principado, Guillermo Peláez, recordó que la mina fue sometida desde 2022, bajo criterios técnicos, a ocho inspecciones que no constataron ningún tipo de irregularidad en el nivel tres de la mina, la última de ellas en septiembre del pasado año. Sin embargo, remarcó que «el hecho de que no se detectara ninguna irregularidad no es suficiente» y el Gobierno del Principado quiere «llegar hasta el final» y comprobar si Blue Solving estaba acotando su actividad a lo autorizado y si estaba cumpliendo con todas las medidas de seguridad.