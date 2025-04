Feijóo presenta 'su' plan de choque ante los aranceles de Trump

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes una serie de propuestas y peticiones para paliar los efectos de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, y ha solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez unidad y un plan de acción a largo plazo.

«Es nuestra convicción, no habrá respuesta adecuada a la guerra comercial sin unidad», ha afirmado el líder popular tras haber mantenido una reunión con representantes de organizaciones afectadas por los aranceles y con consejeros de gobiernos autonómicos de áreas relacionadas con las tarifas. La coyuntura actual es de «guerra comercial» y «estar divididos no suma nada» porque no se puede hacer la guerra cada uno por su cuenta, ha agregado. Feijóo ha afirmado que espera que el Gobierno «escuche y entienda» que el trabajo que hay por delante «es ingente» y «mucho más amplio, mucho más profundo», de lo que hasta ahora se ha puesto sobre la mesa.

«La respuesta inmediata del Gobierno tiene elementos acertados y, aunque sigue en situación embrionaria, tenemos la impresión de que son conscientes de la magnitud de la amenaza y eso es positivo», ha dicho Feijóo. El líder popular ha agradecido además al Gobierno que anoche le remitiera el proyecto de real decreto que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros, el plan de respuesta de 14.100 millones de euros para mitigar los efectos del ataque arancelario.

En la coyuntura actual está en riesgo «la prosperidad y la seguridad», en un momento de «lucha histórica entre proteccionismo y libre comercio» y por ello «no vale defender intereses partidistas de ninguna ideología ni de izquierdas ni de derechas», ha dicho el líder popular. «Mientras algunos discuten sobre quién es más amigo y más enemigo de Trump, los españoles necesitan soluciones. Dejémonos de golpes en el pecho o de deditos levantados para la refriega política. Manos a la obra es lo que hay que hacer», ha afirmado. El líder del PP ha hecho tres peticiones concretas al Gobierno, la primera un plan de competitividad industrial que contenga medidas como la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares, eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica y un plan de infraestructuras hidráulicas para asegurar la disponibilidad de agua.

Además, ha afirmado, es imprescindible una revisión de la política fiscal y contar con unos presupuestos generales del Estado. Feijóo ha anunciado también una decena de propuestas que serán compartidas hoy con el Gobierno. La primera, seguir apostando por la diplomacia para intentar preservar la relación bilateral «más próspera del mundo».

También propone articular un marco temporal de ayudas en el ámbito de la UE, que se constituya un fondo con los recursos que se recauden de las contramedidas arancelarias, acelerar los trabajos de simplificación administrativa y eliminar las trabas burocráticas para las empresas. Propone también elaborar con las comunidades autónomas un plan de coordinación y refuerzo de las políticas aduaneras y vigilancia de mercado y crear un fondo específico español a disposición de las empresas afectadas, financiado con los aranceles que se quedan en España. Otra de las propuestas es bajar las cotizaciones y dar incentivos fiscales con mayor intensidad a las empresas más expuestas y más vulnerables.