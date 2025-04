He comprado una vivienda en Mallorca, ¿me puedo deducir en la declaración de la Renta?

La campaña de la Renta y Patrimonio 2024 ya está en marcha y los ciudadanos han comenzado a rendir cuentas con Hacienda. Es muy importante que antes de presentar la declaración se tengan en cuenta todas las deducciones que puede aplicarse cada contribuyente, puesto que puede cambiar mucho el resultado.

Una de las dudas más frecuentes que tienen los mallorquines que se compraron una vivienda el año pasado es si pueden desgravársela en la declaración de la renta. La respuesta es que no. No obstante, sí hay propietarios que pueden aplicarse deduccciones por su vivienda habitual.

En concreto, se trata de aquellas personas que hayan adquirido su vivienda habitual o pagado cantidades para la construcción de la misma con anterioridad a 1 de enero de 2013. También podrán acogerse los que hayan abonado cantidades con anterioridad al 1 de enero de 2013 por obras de rehabilitación o ampliación de la vivienda habitual, siempre que las citadas obras hayan finalizado antes del 1 de enero de 2017.

Las desgravaciones también son aplicables a los que hayan pagado cantidades con anterioridad al 1 de enero de 2013 para la realización de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de las personas con discapacidad, siempre y cuando las citadas obras o instalaciones hayan finalizado antes de 1 de enero de 2017.

No obstante, la Agencia Tributaria advierte que para poder aplicar la deducción por vivienda habitual se exige que se hayan aplicado la deducción por dicha vivienda en 2012 o en años anteriores, salvo que no se haya aplicado en dichos años porque el importe invertido en la misma no haya superado el importe exento por reinversión o las bases efectivas de deducción de viviendas anteriores, no se hubiera tenido cuota íntegra para aplicarla (salvo que ello obedezca a un error en cuyo caso habrá que estas a las circunstancias de cada caso) o no se hubiese estado obligado a presentar la declaración.