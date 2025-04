Revilla se pregunta por qué él «y no Bárbara Rey o Corinna»

El expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla considera «injusto y mezquino» que una persona «inviolable» e «inmune» ante la ley como es el rey emérito demande a «un ciudadano de a pie» y se ha preguntado por qué se querella contra él «y no contra Bárbara Rey o Corinna» que han dicho «cosas muy gordas» sobre Juan Carlos I.

Revilla ha informado este miércoles que lo primero que pensó al conocer por la prensa la reclamación del rey emérito es que «era un bulo», hasta que su mujer le aseguró que «era cierto». No obstante, ha afirmado que aún no ha recibido ninguna notificación judicial al respecto. El secretario general del PRC ha detallado que, para este proceso, ante el que siente «rabia» y está «cabreado», ha designado como abogado a José María Fuster Fabra, letrado catalán pero que, según ha apuntado, «es militante del partido desde hace muchos años y amigo» suyo y que será el que hable de cualquier avance a partir de ahora.

Revilla se ha pronunciado así en una rueda de prensa convocada exclusivamente sobre el acto de conciliación solicitado por la abogada designada por el rey emérito Guadalupe Sánchez, que también se encarga de las acciones civiles emprendidas por Alberto González Amador -el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-, para efectuarle una reclamación de 50.000 euros por manifestaciones «injuriosas» y previo a la interposición de una demanda.

Aunque aún desconoce concretamente en qué se basa la reclamación de Juan Carlos I, más allá de declaraciones «injuriosas» en medios de comunicación entre mayo de 2022 y enero de 2025, Revilla cree que se puede deber a su último libro 'Por qué pasa lo que pasa' en el que hay un capítulo sobre corrupción, que se centra en las figuras de Rodrigo Rato, Eduardo Zaplana y el rey emérito y que es «muy duro».

Y, sobre el resto de manifestaciones que ha realizado sobre Juan Carlos I, Revilla ha defendido que no ha mentido ni se he inventado nada, aunque haya podido ser «muy duro» frente a quien hace años para él era «un mito» y al que «veneraba», pero del que después se han conocido cosas «nada ejemplares» y que se ha declarado «apátrida fiscal del país en el que ha sido jefe de Estado». «Ser patriota no es solo ponerse una bandera. Hay cosas más patriotas como pagar impuestos», ha espetado Revilla, que no ha querido ser muy incisivo en sus afirmaciones en torno al acto de conciliación previo a demanda requerido por la representación legal del emérito contra él para «no echar más leña al fuego».