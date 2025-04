Vox vaticina que firmará más pactos con presidentes del PP para los presupuestos regionales

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, se ha mostrado convencida de que suscribirán nuevos pactos para los presupuestos con presidentes autonómicos del PP, a los que mantiene la exigencia de que rechacen públicamente las políticas ambientales y migratorias europeas.

Millán ha subrayado en una rueda de prensa que se trata de garantizar la prosperidad y la seguridad de los españoles, no un «teatrillo» como ha apuntado el presidente de Murcia, Fernando López Miras. «Quien crea que lo que pide Vox es un teatro está muy equivocado», ha advertido la diputada, que ha precisado que se busca «no seguir dando pábulo» a las políticas de los socialistas y 'populares' en Bruselas y que si quieren seguir haciéndolo, lo digan para que los ciudadanos sepan a quién votar en las próximas elecciones.

No obstante, ha contrastado la actitud de los barones del PP que necesitan sus votos con los de comunidades donde los populares tienen mayoría absoluta, como Madrid o Andalucía, que «se limitan a pedir dinero para acoger a los inmigrantes ilegales que les va a mandar Pedro Sánchez». Ha confiado así en que lograrán «próximamente en otras regiones» firmar un acuerdo similar al alcanzado con Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana.

Millán ha confirmado por otra parte el rechazo de su grupo al decreto sobre el reparto de menores inmigrantes no acompañados, que se votará la próxima semana, al considerar que «es un paso más en la política de puertas abiertas», y ha criticado las «pobres excusas» del PP para aceptar esa distribución. «No es una cuestión de competencias», ha recalcado. Ha informado además de una proposición no de ley que exige al Gobierno que publique actualizado el número de reducciones de pena aprobadas en aplicación de la denominada «ley del sólo sí es sí» y al Consejo General del Poder Judicial las excarcelaciones.

«Nosotros no olvidamos lo que ha hecho este Gobierno en nombre de su falso feminismo», ha afirmado y, además, ha pedido la dimisión de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sobre la sentencia absolutoria de futbolista Dani Alves, «no porque esté en contra de la presunción de inocencia, sino porque simplemente no sabe lo que es». Ha acusado a Montero de intentar «salvar lo insalvable» con sus «paupérrimas excusas» posteriores y ha tildado de curioso que sepan «muy bien» lo que ocurrió en el caso Alves «y, sin embargo, no sabían qué era lo que hacía (José Luis) Ábalos», el exministro y exdirigente del PSOE, «enchufando a prostitutas».