Morant acusa a Madrid y Andalucía de crear universidades privadas sin una calidad mínima

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha acusado este martes a las comunidades de Madrid y Andalucía de dar el visto bueno a la creación de nuevas universidades privadas «que no cumplen con la calidad mínima exigible», al tiempo que «asfixian» a la universidad pública.

Así se ha referido Morant, en una entrevista en Telecinco recogida por EFE, a la reforma del real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios que este martes tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros.

La ministra ha denunciado que algunas comunidades, como la andaluza o la madrileña, «están saltándose los informes desfavorables» del Consejo de Política Universitaria «que dicen que esas universidades no tienen suficiente calidad», y ha señalado directamente a los centros privados de nueva creación «que están pasando con criterio desfavorable de calidad». «El sistema tiene que garantizar que el título que a usted le han pagado sus padres o que se ha pagado usted en una universidad privada tiene la calidad suficiente y es homologable con el resto. Y a día de hoy en este país no está garantizado porque las comunidades autónomas están saltándose los informes desfavorables que dicen que esas universidades no tienen suficiente calidad», ha señalado.

Morant ha puesto el foco en la comunidad de Andalucía y «muy destacadamente» en la de Madrid, donde «se asfixia» y «se recorta» a la universidad pública. «Las universidades públicas madrileñas están al borde de la quiebra, al borde de cerrar. No pueden ofrecer los cursos, másteres o titulaciones que deberían, mientras ya multiplican por dos el número de universidades privadas», ha dicho.

A su juicio, se trata de comunidades que tienen un modelo ideológico de privatización, igual que ha ocurrido con la sanidad, y ha lamentado que uno de cada dos profesores de la universidad pública tiene un contrato precario y temporal. «Se precariza el sistema público y con esa excusa al final lo que se hace es privatizar», ha advertido.

La ministra ha explicado que desde los años 80 hasta ahora se ha doblado el número de estudiantes universitarios. En este curso hay más universitarios que nunca en la historia de España, pero en la última década solo han aumentado un 2 % las plazas públicas, mientras que en las privadas el incremento ha sido del 100 %. Además, ha recordado que en los últimos 25 años no se ha creado ninguna universidad pública pero se han creado 26 universidades privadas.