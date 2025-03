La Eurocámara sanciona a Alvise por no declarar todos sus ingresos

El Parlamento Europeo sancionó este lunes al eurodiputado español de 'Se Acabó la Fiesta' Luis 'Alvise' Pérez por no incluir todos los ingresos requeridos en la declaración de intereses privados obligatoria para todos los miembros de la Eurocámara y dejará por ello de percibir dos días de dietas diarias, equivalente a 676 euros.

La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, anunció en castellano al inicio de la sesión plenaria que Pérez ha infringido el artículo 4 del código de conducta sobre integridad y transparencia de los eurodiputados, que obliga a declarar información como la ocupación en los tres años previos al mandato político o la remuneración de cualquier trabajo que se ejerza en paralelo al de eurodiputado, entre otros datos.

En la declaración de intereses privados que presentan todos los eurodiputados y es pública en la web del Parlamento, Pérez no revela, por ejemplo, el dinero que ingresa en donaciones como «analista y consultor político por cuenta propia». Metsola precisó que Pérez no ha recurrido la sanción. El Parlamento Europeo tenía el foco en la declaración de intereses privados del eurodiputado de SALF desde al menos diciembre, cuando el propio Pérez adujo que la investigación de los servicios de la Eurocámara era el motivo por el que el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) no le aceptaba como miembro pese a que sí entraban en la formación los otros dos eurodiputados de SALF.

En aquel momento, el líder de SALF se mostraba convencido de que las dudas del Parlamento Europeo quedaban «resueltas» al enseñarles un documento de Hacienda que certificaba su «ejemplaridad». La sanción de la Eurocámara llega en la misma jornada en la que la Fiscalía ha solicitado al Supremo que investigue a Pérez por un posible delito de financiación ilegal por haber recibido, presuntamente, 100.000 euros de un empresario para su campaña electoral y reclama todas sus cuentas bancarias y las de su partido durante 2024.