Un familiar de víctimas de la dana agradece el trato humano de la jueza: «Creo que no es lo habitual»

Ernesto Martínez, familiar de dos víctimas de la dana, una de ellas aún desaparecida, ha destacado este viernes el trato que ha recibido por parte de la jueza de Catarroja que instruye la causa sobre la catástrofe, de la que ha destacado su «calidad humana».

Así lo ha asegurado a los periodistas tras declarar ante la jueza como perjudicado, puesto que el día de la dana perdió a su hermana, Elvira Martínez, y a su sobrina Elizabeth Gil, la única desaparecida que no ha sido aún dada oficialmente por fallecida, aunque la familia ya ha iniciado el proceso. A su salida de la Ciudad de la Justicia de València -donde trabaja la jueza de Catarroja desde la dana al haber afectado las inundaciones a las oficinas judiciales de varios municipios-, ha asegurado que lo primero que le ha preguntado la titular del juzgado ha sido «cómo está».

«Creo que no es lo habitual», ha señalado Martínez, quien ha insistido en la humanidad de esta jueza, Nuria Ruiz Tobarra: «Yo no conozco ningún juez que se le pueda calificar con la calidad humana que tiene esta persona». «Más que una jueza, te trata como un amigo cercano y eso hay que ponerlo en valor», ha explicado a su salida, y ha precisado que uno de los intereses de la jueza «es acotarlo todo bien» y saber cuándo su sobrina, por ejemplo, hizo la llamada al 112.

Al respecto, ha relatado lo que hicieron su hermana y su sobrina el pasado 29 de octubre, cuando perdieron la vida intentado llegar al hotel donde trabajaban en Cheste, y se ha preguntado «cuánto vale una vida» y si «vale la pena perder la vida por llegar a tiempo al trabajo». Elvira Martínez, que había salido a las 16 horas de trabajar, recogió a su hija para llevarla al trabajo -entraba a las 17 horas- y tras cambiar de ruta varias veces al encontrarse diversas zonas ya cortadas por el agua, acabaron arrastradas por la riada en la zona del barranco del Poyo.

Previamente, Elisabeth había mandado dos vídeos a su jefe para justificar su ausencia, en los que se podía ver cómo numerosos coches impedían el paso y también cómo su propio coche iba flotando a la deriva con el agua a la altura de los cristales, ha relatado su tío, quien también ha afirmado que su sobrina llamó al 112 para pedir auxilio, aunque no sabe si le atendieron o no. Sobre la reunión de este jueves del president de la Generalitat con el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, ha señalado que esta persona «no es representante de las víctimas», sino que se ofreció para presentar en la Audiencia Nacional una querella, que finalmente no presentó.

Ha reprochado a Mazón que primero dijera que no tenía los teléfonos de los familiares de las víctimas y que no podía ponerse en contacto con ellos, y ahora diga que se está reuniendo con ellos. «¿Cuándo miente, antes o después? ¿O las dos veces?», se ha preguntado. Para Ernesto Martínez, lo que tiene que hacer Mazón es dimitir y pedir perdón a la víctimas, en el orden que quiera, y después, ponerse en contacto con la jueza para declarar (voluntariamente, pues al ser aforado no puede ser llamado a declarar por este juzgado de Instrucción).

Asimismo, ha señalado que él no acudirá a reunirse con el president si alguna vez lo llama porque, según ha dicho, qué le va «a decir después de cinco meses». «Tuvo una ausencia en su puesto de trabajo y eso, en materia de derecho laboral, es un despido. Yo ya no quiero saber dónde estuvo, lo que sí que sé es dónde no estuvo, y es al frente de una Comunidad, de la que es el máximo y único responsable en emergencias», ha manifestado. Según Martínez, quien ha sido técnico de prevención de riesgos, «un protocolo siempre sirve, pero para que sirva no hay que dejarlo en un cajón ni irte a comer al Ventorro, hay que ponerlo en marcha».