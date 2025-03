Cepyme alerta que no hay apoyo «suficiente» para rebajar la jornada laboral

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, ha asegurado que en el arco parlamentario no hay apoyo «suficiente» para rebajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas y ha criticado que el Gobierno haya abierto la puerta a que no haya unas cuentas públicas para este año al hablar de Presupuestos para 2026.

«Desde el mundo empresarial no se entiende que no haya Presupuesto. Me parece tan básico que alguien se haga un presupuesto en su vida ordinaria...», ha indicado Cuerva durante la presentación del 'Barómetro de la Pyme', donde ha recalcado que si se prorrogan los Presupuestos este año no se van a tener en cuenta factores como los costes de las ayudas por la dana.

«No se entiende que no se presenten los Presupuestos. No se entiende, máxime cuando se produce un clarísimo cambio tanto en los ingresos-recaudación como en los gastos. No entendemos cómo no se puede adecuar algo tan básico como es el Presupuesto», ha recalcado.

Respecto a la reducción de la jornada laboral, el presidente de Cepyme ha asegurado que la medida está «aparcada», debido a que carece del apoyo parlamentario suficiente para salir adelante. En esta línea, ha trasladado su esperanza en que el Congreso dé protagonismo al diálogo social y rechace una reforma que no cuenta con la negociación colectiva. «Ojalá los derroteros sean estos», ha expuesto.