Rueda ataca a la oposición por Altri: «O son ineptos, o mentirosos, o todo a la vez»

Un nuevo debate sobre Altri en Palas de Rei (Lugo) ha subido el tono en el Parlamento gallego, donde los líderes de BNG, Ana Pontón, y PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, han acusado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de ejercer de «comercial» de la pastera lusa y de avalar «una gran mentira».

Este ha contraatacado llevando al foco el «cambio de postura» de sus rivales políticos: «Maldita hemeroteca y maldito diario de sesiones. O son unos ineptos, o unos mentirosos, o no se enteran de nada, o todo a la vez».

A modo de argumento, Rueda ha leído titulares de 2022 con detalles de las dos líneas de producción del proyecto y ha aludido a una iniciativa del PSdeG aprobada «sin votos en contra» (el Bloque se abstuvo) en marzo de 2023, cuya exposición de motivos recogía que el plan de Altri suponía la creación «de una planta para la elaboración de pasta soluble de papel».

La iniciativa agregaba que tendría «una capacidad para producir 200.000 toneladas al año y que estaba llamada a »integrarse parcialmente en la producción de fibras textiles de origen forestal, concretamente de lyocell, con una capacidad inicial de 60.000 toneladas al año, hasta alcanzar la máxima capacidad instalada de 200.000 toneladas anuales«. Sin embargo, tanto Besteiro como Pontón han defendido su posición en que, ha verbalizado la líder nacionalista, »hasta que el proyecto salió en el Diario Oficial de Galicia no se sabía que era una macrocelulosa y no una biofábrica de fibras textiles«.

La jefa de filas del BNG ha añadido que, »en su empeño« por ser »comercial« de la pastera lusa, el presidente »roza la prevaricación«. También se ha referido a la movilización social y ha instado al titular de la Xunta a escuchar »el clamor social« y a »rectificar« en vez de »responder con desprecio e insultos a los gallegos«. Este le ha replicado con la »mayoría silenciosa« que apoya al PPdeG en las urnas. »Como le digo siempre a usted, la gente es mucho más lista y está la mayoría silenciosa que observa lo que hacen sus gobiernos y actúa en consecuencia«, ha esgrimido.

Por su parte, Besteiro, quien acudió por primera vez a una concentración contra el proyecto de Altri el pasado sábado en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), ha proclamado con contundencia que, si fuese por el PSdeG, Altri »no llevaría ni un euro de fondos públicos«. »Porque ni cumple, ni lo merece. Altri es una gran mentira desde el primer día«, ha aseverado.

El líder del PSdeG ha sido precisamente el que ha arrancado la sesión de control y se ha reafirmado en que Galicia »no necesita un proyecto que dedique más superficie forestal« a eucaliptos para »producir celulosa«. Tras él ha intervenido Pontón, quien ha aludido a la manifestación »por tierra y mar« del pasado sábado en A Pobra. »Miles de gallegos dijeron Altri no, Galicia sí. Miles de gallegos a los que tiene la desvergüenza de llamar alborotadores y generadores de bulos«, ha reprobado, antes de situar a Rueda como líder del »PP más ultra, antidemocrático y antigallego«.

»No nos van a parar con mentiras, insultos y propaganda. Díganos una cosa, si esa macrocelulosa es tan buena, ¿por qué no la quieren en Portugal?«, ha preguntado y ha aludido a la gran ola de incendios de 2017 en el país vecino, en la que fallecieron más de un centenar de personas. Pontón ha incidido en la »manipulación«, apoyada, ha recalcado con los medios públicos, y en que la autorización ambiental es una decisión »política« y no »técnica« como defiende la Xunta.

Rueda ha replicado a Pontón que él no sostiene que todos los manifestantes contra Altri fuesen a »levantar bulos«. »Pero usted sí«, ha contrapuesto. »Y el mayor de los bulos es que no sabían de qué iba el asunto porque mucho tiempo lo apoyaron aplaudiendo con las orejas«, ha agregado. Como ejemplo, además de la iniciativa del PSdeG de 2023, ha citado noticias de 2022 que detallaban que la factoría de Altri tendría dos líneas de producción: una de »pasta de madera soluble« y otra de lyocell a base de esa pasta. La primera tendría, continuó leyendo, »el doble de capacidad que la segunda«.

»O no leen los periódicos, o no entienden lo que leen«, ha espetado. Rueda ha rememorado como Besteiro y Pontón, de quienes ha afirmado que »sobreactúan« ahora »todo lo que pueden« contra Altri, decían antes que »esto era maravilloso y peleaban por marcarse el tanto«. »¿Qué cambió? Las elecciones«, ha insistido el presidente, quien ha acusado a Pontón de sembrar »bulos« y »crispar« para »hacer méritos con los coroneles de la UPG«. De Besteiro, ha sugerido que no lo tiene muy claro, aunque ha planteado una tesis que justificaría el cambio: »puede que tenga una apuesta consigo mismo para dejar al PSdeG en cero diputados« o que, tras meses de »zozobra«, tenía que poner un rumbo y eligió »el equivocado«.

Besteiro ha negado »contradicciones« en su discurso y ha contrapuesto su situación con la de Rueda: »Me da la impresión de que usted está atado a este proyecto y yo soy absolutamente libre«. Además, ha instado al jefe del Ejecutivo autonómico a pensar »qué tipo de antepasado quiere ser« y si su deseo es pasar a la historia como un »depredador del país«. »Hay que tener valor para ser del PP y hablar de bulos. Si son el PP de los bulos y de las mentiras«, ha replicado, por su parte, Pontón, quien ha advertido que los populares »mintieron con el Prestige, el 11-M, el Alvia, los pélets y vuelven a hacerlo con Altri«.

»El primero de los bulos llegó con su jefe de filas (Alberto Núñez Feijóo) antes de marchar a salvar la política madrileña, cuando nos dijo que el proyecto era un complejo de fibras textiles, pero luego en el DOG decía que era una macrocelulosa«, ha esgrimido la líder nacionalista, antes de mentar a la popular Paula Prado, que hacía el gesto con la mano de 'tener cara' desde su escaño, para pedir »un poco de educación«. Pontón ha insistido en que es »lamentable« ver a Rueda actuar como »comercial« de Altri incluso en las instituciones europeas y le ha afeado de nuevo querer llevar a Galicia »el franquismo industrial, con una nueva Ence 60 años después«.

»Tengo que decirle que hoy la vi especialmente nerviosa, señora Pontón. Sacó a todos los demonios a pasear: Franco, Feijóo, la TVG y la señora (Paula) Prado. Todos los clásicos«, ha replicado Rueda, antes de recomendar a sus rivales políticos que »guarden un poco« los »bulos, mentiras y ganas de crispar«. Lo hizo con la advertencia de que »vendrán más inversiones« y el argumento de que, mientras PSOE y BNG »solo piensan en el rédito electoral«, la Xunta »está dando un ejemplo de firmeza y de objetividad«, con el objetivo de proporcionar »seguridad jurídica« a los proyectos empresariales que cumplan una normativa, ha dicho, »exigente« en el ámbito de preservar el medioambiente.

»Si el camino es tener que aguantar sus coacciones y bulos, no es un precio tan alto«, ha agregado, y en respuesta a Besteiro ha concluido que él quiere ser recordado como »un antepasado que, cuando tuvo responsabilidad, gobernó con decencia por el futuro" de su tierra. Y frente a la contestación social, el PPdeG ha movilizado a sus dirigentes locales. El alcalde de Palas, Pablo Taboada, junto con otros portavoces y alcaldes de municipios de la comarca o próximos, ha seguido la sesión desde la tribuna de invitados. Tras el debate, hubo saludo y foto con Rueda y Prado; así como por el conselleiro y presidente del PP provincial de A Coruña, Diego Calvo.