Rufián reclama «no gastar más sino mejor» en defensa y comprar a la industria europea

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado este miércoles que no se gaste «más sino mejor» en defensa y que la adquisición de material militar no se haga a la industria estadounidense, sino a la europea. En su turno de palabra tras la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso sobre el actual contexto internacional, Rufián ha manifestado que el «principal problema del rearme europeo es que no será europeo», en referencia a que las compras se harán, a su juicio, a industrias de otros continentes.

Según el republicano, la UE acabará comprando a las empresas estadounidenses porque ese país «no quiere socios, sino siervos» y su presidente, Donald Trump, no va a «permitir» que esas adquisiciones se hagan a compañías extranjeras. Además, ha advertido de que Trump no se contentará con que la UE invierta 800 mil millones de euros en defensa, una cantidad que ha cuestionado porque, según ha dicho, los 27 ya han gastado suficiente en esta materia. También ha pedido a las formaciones de izquierda hablar «sin manías» de defensa e «interpelar al máximo de gente posible» sobre los riesgos de la situación actual donde, ha advertido, la OTAN «no es el séptimo de caballería que viene a salvarnos al final de la película». A su juicio, la alianza transatlántica es «el delegado comercial de la industria armamentística de Estados Unidos en Europa de los últimos 80 años» y ha pedido que las decisiones del presidente ruso, Vladímir Putin, no sirvan para «blanquearla».