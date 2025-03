Feijóo reclama un pacto de Estado en Defensa y dice que el PP no es el escollo para lograrlo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha abogado este miércoles por un pacto de Estado en Defensa y ha asegurado que el principal «escollo» para lograrlo es Pedro Sánchez y su Gobierno y no el Partido Popular. «El Partido Popular no es el escollo para un pacto de Estado de defensa en España. El escollo es su Gobierno».

«El escollo es usted, que no tiene una propuesta seria y no tiene presupuesto, no tiene mayoría», ha afirmado en el Congreso. España necesita un pacto de Estado que refuerce sus capacidades en defensa pero no se puede firmar «con partidos que defienden salir de la OTAN» o con «un presidente que entrega el control de las fronteras de la nación», ha afirmado.

«No se puede defender la seguridad por la mañana y trocearla por la tarde, es incompatible», ha reclamado. El líder popular ha hecho estas declaraciones en el Congreso después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya comparecido para explicar la posición de España en el nuevo contexto internacional e informar de los debates en Europa sobre la situación en Ucrania y la necesidad de aumentar el gasto en defensa.