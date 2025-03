Hacienda negocia con Sumar medidas para «compensar» a trabajadores que tributen por el Salario Mínimo Interprofesional

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado este martes que los socios del Gobierno están hablando sobre «algún tipo de medida que permita compensar a aquellos pocos trabajadores que tuvieran que tributar» con el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI).

En declaraciones a los medios de comunicación en el Senado, y preguntada por las conversaciones con Sumar sobre la tributación del SMI, Montero ha indicado, sin concretar más, que los socios del Gobierno están hablando sobre algún tipo de medida para compensar a los que tengan que tributar.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han señalado que ayer trasladaron a Hacienda una propuesta para que los perceptores del SMI no tributen por IRPF durante 2025. Las mismas fuentes han confirmado, además, que las negociaciones siguen en marcha. Desde Bruselas, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado hoy su confianza en que Sumar y el PSOE logren un acuerdo para que quienes reciben el SMI no tengan que tributar.

«Siempre soy una mujer optimista en las negociaciones, esto es lo que me gusta. Lo que no tenía sentido era no sentarse a negociar. Ayer hemos hecho lo que teníamos que hacer y desde luego me gustaría que alcancemos un acuerdo», dijo a su llegada a un acto de Sumar sobre la reducción de la jornada laboral, celebrado en la sede de la Eurocámara en la capital belga.

Díaz ha recalcado que le gustaría que Sumar y el PSOE lograran un acuerdo porque el Gobierno ha hecho «lo que no está haciendo nadie», que es «mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y las trabajadoras en España, subiendo el salario mínimo hasta 1.184 euros al mes».

Tras esa subida hasta 1.184 euros, Hacienda decidió no ajustar el IRPF al nuevo salario mínimo, como venía haciendo hasta ahora, por lo que algunos de sus perceptores estarán sujetos a retenciones, en función de su situación personal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha subrayado que el 80 % de los perceptores del SMI no tendrá que tributar tras la subida y que el 20 % restante sólo lo hará por 20 euros.

Un eventual acuerdo antes del viernes evitaría llegar a un choque entre los socios de Gobierno en el Congreso tras haber presentado Sumar, Podemos y PP sendas proposiciones de ley para elevar ese mínimo exento de tributación en el IRPF con el objetivo de que los perceptores del SMI no tengan que pagar. El Gobierno avanzó que presentaría un veto para evitar que se tramiten esas proposiciones de ley, una decisión que Sumar y PP podrían dejar sin efecto si aúnan votos.

La Mesa del Congreso, en la que hay cuatro representantes del PP, tres del PSOE y dos de Sumar, ha sido convocada para este viernes a las diez de la mañana, con lo que podría incluir en su orden del día el debate del veto si el Gobierno -que tiene de plazo hasta las 18 horas de ese mismo día- lo ha presentado ya.