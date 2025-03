Mazón critica a Sánchez por «ni venir ni aparecer» por Valencia tras la dana

El president del Ejecutivo valenciano, Carlos Mazón, ha criticado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por «ni venir ni aparecer» por la Comunitat Valenciana después que esta sufriera el desastre natural «más grave de la historia de España», en referencia a la dana del pasado 29 de octubre.

En un discurso en un acto de partido previo a la XXVII Interparlamentaria titulado 'Más España, más Europa. Políticas de Vivienda' y ante el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado que Sánchez ha debido estar este tiempo «en la Moncloa» porque aquí «no está, aquí no viene». Ha proseguido que va a invitarle próximamente a la Comunitat Valenciana para pedirle que cumpla con la reconstrucción y contribuya «con una de las tierras más olvidadas» del país, tras sufrir «el momento más dramático y complicado» por la dana del 29 octubre.

Tras recordar que su Consell sí ha aprobado un proyecto de presupuestos para 2025 con las cuentas de la recuperación, «hay otro señor que no ha asumido su responsabilidad» ya que, ha opinado, «la primera misión» de un presidente es intentar al menos tener presupuestos. «Si tú no tienes lo que tienes que tener para presentar los presupuestos de la reconstrucción después de la desgracia (del 29 de octubre) es que no mereces ser el presidente del Gobierno de España», ha señalado Mazón. «Nosotros lo hemos hecho en unas condiciones muy difíciles», ha añadido el president valenciano, quien ha continuado que está «muy orgulloso» de haberlo hecho pese al contexto político adverso, sin mayoría en el parlamento autonómico.

Mazón se ha referido también a las políticas de vivienda durante su discurso y ha agradecido a la dirección nacional del partido que haya elegido la Comunitat y Alicante para esta reunión en una materia «que le importa tanto a la gente». Tras ocho años de gobiernos del Botànic, con los que se han ejecutado cero viviendas sociales, ha señalado que en el último año y medio 303 ayuntamientos de la Comunitat «de todo signo político, lo reconozcan o no» tienen en licitación casi 2.000 viviendas públicas. A este respecto, ha señalado que su gobierno busca «ampliar la oferta porque es como baja el precio» ya que éste «no se puede topar porque genera una burbuja soviética o venezolana que no funciona».

Y de los ocho años del president Ximo Puig, ha señalado que se incrementó el 90 por ciento el precio del alquiler y el de compra el 45 por ciento, mientras que dejó más de 1.500 viviendas públicas 'okupadas'. «O es esta la legislatura de la vivienda o no será porque venimos de ocho años de cero vivienda», ha insistido el president, quien ha dicho que su partido ha decidido «hablar menos con palabras y más con hechos» en la reconstrucción tras la dana, mediante inversiones en colegios, centros de salud, ayudas, puentes y carreteras, entre otras actuaciones.