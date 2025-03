Pedro Sánchez y la clase política se vuelcan con Ángel Víctor Torres: «Estamos todos contigo»

El ministro de Política Territorial y Administración Pública, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este domingo que padece un cáncer y que abandona temporalmente la política para centrarse en su tratamiento. Ante esta noticia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los miembros del Gobierno han dedicado palabras de afecto y apoyo a su compañero.

«Ángel Víctor Torres es uno de los servidores públicos más brillantes y comprometidos que he conocido en mi vida. Pero sobre todo es una persona generosa y afectuosa, de una calidad humana inmensa. Mucho ánimo, querido amigo. Estamos todos contigo», ha publicado Sánchez en X.

Unas palabras que también ha compartido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha mandado su cariño a «un servidor público ejemplar, un compañero leal y un amigo». «España tiene suerte de contar con un ministro de la altura de Ángel Víctor Torres», ha señalado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno, Félix Bolaños, le ha mandado un abrazo acompañado del siguiente mensaje: «Muy pronto estarás de vuelta, trabajando por toda la ciudadanía como has hecho siempre. Cuídate mucho, te necesitamos».

En parecidos términos se ha expresado José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación: «Mucho ánimo, mucha fuerza y mucho afecto Ángel Víctor. Te esperamos pronto de vuelta. Estamos todos a tu lado». De igual forma la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mandado un abrazo «enorme» a Torres. «Mucha fuerza y todo mi apoyo para que te recuperes pronto. Te esperamos de vuelta», ha asegurado en X.

También la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha utilizado las redes sociales para dirigirse a su «querido» Torres. «Mucha fuerza y mucho ánimo. Se te quiere y se te admira», ha afirmado. «Mucho ánimo querido Ángel Víctor Torres. Espero que estés pronto de vuelta y en plena forma. Todos te necesitamos de tu buen hacer, amistad y compañerismo. Te queremos fuerte y de regreso. Toda la fuerza y todo el cariño, amigo», ha escrito Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo.

Por su parte, la ministra de Educación, FP y Deportes y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha mandado a Torres un abrazo «inmenso» y le ha trasladado «toda la fuerza». «Sabes que cuentas con mi apoyo y con toda la fuerza que puedo enviarte. Nos vemos muy pronto. Un abrazo inmenso», ha compartido.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, también ha hecho uso de X para compartir unas palabras de afecto. «Te esperamos pronto, compañero», ha destacado. Posteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también ha trasladado su afecto a su compañero Ángel Víctor Torres. «Mucho ánimo, mucha fuerza y mucho afecto. Te esperamos pronto de vuelta. Estamos todos a tu lado», ha publicado en X.

Además, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado su apoyo, así como deseado «mucho ánimo y mucha fuerza». «Como te he comentado más de una vez en las últimas semanas mucho ánimo y mucha fuerza», ha escrito el presidente regional a través de su cuenta oficial de 'X'. «Estoy convencido que tendrás una pronta recuperación», ha añadido Fernando Clavijo. Asimismo, la exministra de Industria, Turismo y Comercio y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha publicado un mensaje en X donde señala que «todo saldrá bien». «Muchísimo ánimo», ha añadido.

APOYO DESDE EL PP

Por otro lado, la primera en pronunciarse del lado del PP ha sido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha enviado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, «fuerza» y deseos de «pronta recuperación», después de su anuncio, este domingo, de que dejará la política porque ha sido diagnosticado de un cáncer. «Todo el ánimo para el ministro Ángel Víctor Torres en este momento difícil», ha escrito la presidenta extremeña en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el cual ha remarcado que «la salud es lo primero».

«HAY TORRES PARA RATO»

Torres ha asegurado que abandona temporalmente la política para centrarse en su tratamiento. El propio ministro ha explicado que se someterá a una intervención quirúrgica a finales de abril. «Estos días me han llamado algunos compañeros preocupados porque les llegaban rumores sobre mi estado de salud, y quiero compartir aquí, que esta es mi casa, lo he hecho lógicamente con mis amigos, con mis familiares, que sí, me he hecho unas pruebas médicas que han culminado que tenemos un cáncer», ha informado Torres durante el congreso del PSOE en Canarias, que se celebra este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria.

El ministro ha explicado que tiene «unos tumores cancerígenos que hay que tratar, pero es operable» y ya tiene fecha para la operación a finales de abril. «Las cosas caminarán, seguiré en activo, y regresaremos más fuerte», ha asegurado. Posteriormente, en X, ha asegurado que «hay Torres para rato» y ha ensalzado que «hay cosas que solo se pueden decir cuando sientes cerca a la familia». «Gracias por el apoyo y el cariño. Sigo con mis responsabilidades hasta que los médicos me lo indiquen. Haré un paréntesis con la operación y, de nuevo, con más fuerza en mis responsabilidades orgánicas y políticas», ha apuntado.