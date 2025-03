Dolores Vázquez urge el «perdón» del Estado tras sus 519 días en prisión siendo inocente

Dolores Vázquez, la mujer que a finales de la década de los 90, hasta que pudo probar su inocencia, pasó 519 días en prisión acusada del crimen de la joven malagueña de 19 años Rocío Wanninkof desea que el Estado, a través del Gobierno, le pida ya «perdón» por todo ese tiempo que pasó privada de libertad.

Necesita esa disculpa aunque no guarde «rencor a nadie», ha dicho este domingo en Betanzos, el municipio coruñés en el que vive desde hace siete años y donde ha recibido el XVII Premio Úrsula Meléndez de Texeda que el Ayuntamiento otorga en reconocimiento a quienes, de manera colectiva o individual, con su actividad o su actitud ante la vida, abonasen con hechos el avance de la igualdad.

«Necesito que el Gobierno me pida perdón», ha habido «disculpas» del pueblo pero no de los poderes del Estado, «ese perdón oficial tendría que llegar, por no decir otras cosas más», ha comentado a la prensa esta mujer, que prefiere que le llamen Loli, Lolita o incluso Nena, como siempre se han dirigido a ella en su familia.Si se llama Dolores es por María Dolores Pradera, ha desvelado.

En el pueblo donde ha nacido toda la familia de su madre, parte de la de su padre y ella misma, ha pronunciado un discurso improvisado en un día muy «feliz» para ella, que agradeció tras haber pensado qué había liado cuando recibió la comunicación del gobierno local. «Me llamaron y pensé: ¿qué he hecho mal?», ha compartido.

En un discurso, con un tono de voz bajito, ha contado que Úrsula le llega en un «buen momento» de su vida y ha invitado a otras zonas de España a «reconocer el error». «Lo que me den, bien recibido, pero bueno, no me darán nada», ha dejado caer. De todos modos, ha confesado que no guarda rencor «a nadie, a nadie», porque lo único que se consigue con esa sensación es «amargarse por dentro, y eso jamás». El gesto de su localidad natal lo ha agradecido enormemente. «He estado deseando que llegara este momento» y ver una sala «llena de amor, llenita de amor».

Ha contado Loli que cuando volvió, iba sola a todo, porque quería ver la reacción de la gente, para ver si podía sentirse de nuevo «libre». No recuerda un solo día en el que haya experimentado soledad, dado que siempre alguien se dirigía a ella y la invitaba a compartir. Como fumaba muchísimo, le costaba más sumarse, pero ha abandonado del todo ese hábito.

La alcaldesa, María Barral, ha indicado que «reconocer, honrar y sobre todo pedir perdón» debería haberse hecho hace mucho tiempo. Ha cargado contra un sistema que en lugar de ampararla la condenó «sin pruebas y contra la sociedad »terriblemente injusta" de la que Loli, la hermana de Carmiña y Elvira, fue víctima.

«Los poderes del Estado no estuvieron a tu lado y siguen sin estar a la altura. Perdón», ha trasladado la regidora, que ha confesado la admiración que siente por la fortaleza, entereza y dignidad de esta vecina.

«Nunca te has rendido», «tu historia jamás será olvidada», «la justicia también es memoria, reconocimiento y reparación», reparación que «nunca será suficiente», son frases ilustrativas de ello que Barral le ha dedicado en este pequeño homenaje abarrotado de público en el que ha habido gritos de «bravo» y sonoros y prolongados aplausos.

Por el crimen de Rocío Wanninkhof, Dolores Vázquez permaneció 17 meses en prisión hasta que fue detenido su verdadero asesino, Tony King. El 9 de octubre de 1999 Rocío había estado con su novio, Antonio José Dorado, en su casa de La Cala de Mijas. Quería ir a la feria de Fuengirola y se fue a su casa, a apenas medio kilómetro de distancia, para ducharse y volver a encontrarse con su pareja. Pero nunca llegó.

Se inició entonces una búsqueda que movilizó a cientos de personas y a medios materiales sin precedentes. Hasta 25 millones de las antiguas pesetas llegó a ofrecer un vecino y amigo de la familia a quien pudiera facilitar una pista sobre su paradero. Finalmente, el 2 de noviembre su cadáver fue localizado apuñalado en un paraje del club de tenis 'Altos del Rodeo', de Marbella, a 28 kilómetros del lugar donde desapareció.

Presentaba ocho puñaladas en la espalda y una en el pecho izquierdo, además de numerosos hematomas. Dio comienzo así una investigación por parte de la Guardia Civil para descubrir al autor o autores del crimen, mientras que la presión social iba creciendo.

Los investigadores llegaron hasta Dolores Vázquez, una gallega con la que la madre de Rocío, Alicia Hornos, había mantenido una relación sentimental. Fue detenida el 7 de octubre de 2000, un año después del asesinato

Quince años de cárcel son los que llegó a imponer la Audiencia Provincial. Pero en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenó la repetición del juicio, Vázquez fue puesta en libertad con fianza y el Tribunal Supremo la confirmó al entender que su condena no estaba suficientemente motivada.

