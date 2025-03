Las llamadas al 112 confirman que la Generalitat sabía del desbordamiento del barranco en Chiva

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) asegura, en un auto de este viernes, que los audios de las llamadas al 112, «confirman que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente que el barranco de Chiva se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad» que perdieron la vida un padre y dos de sus tres hijos, ante la «impotencia» de la madre.

Así consta en una resolución en la que la instructora rechaza la petición del que fuera en el momento de la dana secretario autonómico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Emilio Argüeso, -que ha sido citado como investigado por la jueza- de aclarar el auto en el que acordaba esa investigación. Argüeso, en concreto, pidió, a través de su representación procesal, que se pormenorizara la totalidad de víctimas y sus circunstancias, «aunque fuere de forma somera, con expresión del lugar y momento, donde se levantó el cadáver de cada una de ellas» y que se expresara «qué comportamiento, qué hechos u omisiones incardinables, en algún artículo del Código Penal», se le imputaban. Asimismo, alegó que el día de la barrancada el 112 «no envió comunicación alguna» al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

«Y ello pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte del Cecopi», según señalaba en un recurso de reforma presentado ante el Juzgado por la defensa del que fuera 'número 2' de la Conselleria de Justicia e Interior, al frente de la cual estaba entonces Salomé Pradas, también investigada en la causa. La jueza entiende que no ha lugar a la solicitud de aclaración solicitada y sostiene que «carece de sentido» aclarar el auto de 10 de marzo de 2025, que «establecía y justificaba de forma clara» la declaración como investigados de ambos ex responsables de la Conselleria de Interior.

Así, señala que ese auto es consecuencia de las declaraciones de familiares y testigos, informes y documentación obrante en la causa en ese momento y recoge algunos casos, no la totalidad, en un proceso que sigue avanzando y suma «no solo nuevas declaraciones, sino también nuevas pruebas que confirman la procedencia de lo ya resuelto, la imprescindible citación como investigados» de Pradas y Argüeso.

Y añade nuevos casos de víctimas: el fallecimiento en Paiporta de otro matrimonio que murió en el trastero-garaje de su vivienda, donde quedaron «encerrados y sin escapatoria» mientras sus dos hijos menores estaban en el domicilio. Asimismo, en relación con los indicios, subraya que ese auto ya señalaba la «ingente información» de que se disponía por la Administración Autonómica, la AEMET, el 112, la CHJ, los medios de comunicación, «lo que hacía inexplicable la ausencia de respuesta por parte de la misma, la ausencia de avisos a la población, en cualquier lugar donde pudieran encontrarse, en la calle, en el trabajo, de camino a casa en sus coches, en los domicilios o en residencias de la tercera edad».

Al respecto, agrega que se han recibido audios de las llamadas al 112, por ejemplo, de esa familia de Chiva, que tienen la «doble importancia» de mostrar el padecimiento que sufrió la madre y que «confirman que la Administración Autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad que finalmente tres miembros de una misma familia acabaron pereciendo ante la impotencia» de la mujer.

Uno de sus hijos realizó numerosas llamadas al 112, la primera a las 17.10 horas y la última a las 17.30 horas, proporcionando detalles de la ubicación y alertaba: «No pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados dentro de la casa, si salen se los lleva el río» y, preguntado por si precisaban de rescate inminente, afirmaba que sí porque «hay un río detrás, que se ha llenado y corre el agua un montón y no pueden salir de la casa».

«No, que les llega el agua por la mitad de la altura de la mesa y no pueden salir»; «No, no, no se los está llevando el río, están dentro de la calle, están que no pueden salir ni nada»; «Está inundado, están inundados», son algunas de las frases que pronunció y que recoge el auto. También hace referencia a las tres llamadas de la hermana de la madre --a las 17.31, a las 17.39 y a las 17.51 horas--. La mujer suplica que manden un helicóptero y advertía de que «hay una familia que se está ahogando». En otra llamada dice igualmente que se ha desbordado el río, que hay cuatro personas enganchadas a una ventana, que se van a ahogar y que se ha desbordado el río por arriba y por abajo.