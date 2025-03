Sánchez descarta convocar elecciones: «Se prorrogan los presupuestos, sin ninguna duda»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado adelantar las elecciones generales si no consigue apoyos para aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2025 y ha asegurado que si es necesario seguirá gobernando con las cuentas prorrogadas: «Sin ninguna duda», ha zanjado.

No obstante, insiste en que siguen hablando con los Grupos Parlamentarios y no renuncia a presentar un proyecto de PGE para 2025, según ha indicado en una rueda de prensa al finalizar la reunión del Consejo Europeo de este viernes en Bruselas.

«Se prorrogan los Presupuestos, sin ninguna duda», ha indicado Sánchez en caso de que no consiga los apoyos parlamentarios suficientes, una posibilidad que va cobrando fuerza a medida que van avanzando las semanas y no se ven avances notables. Sánchez deja claro que no adelantará las elecciones generales porque a su juicio el país necesita «estabilidad» y seguir aplicando una política económica «que le está sentando bien a las empresas, a la economía española y al empleo», ha defendido.

Aunque insiste en que seguirá «sudando la camiseta» y que «no se rinde», saca pecho de la actual situación económica y recalca que España representa el 50 % del crecimiento económico y el 30 % de los nuevos empleos de la Unión Europea, a pesar de que están en vigor los presupuestos prorrogados del año 2023.

Además hace hincapié en que los PGE vigentes fueron aprobados por una «administración progresista», es decir el Gobierno de coalición PSOE-Podemos de la legislatura anterior e insiste en que con ellos España lidera el crecimiento económico, la creación de empleo en la UE «y dando respuesta a muchas de las políticas sociales que están inscritas en los acuerdos de investidura que he firmado con los Grupos Parlamentarios», ha apuntado.