El juicio de la operación Mito termina con un rifirrafe entre el tribunal y Sito Miñanco

El juicio de la operación Mito a 43 acusados de narcotráfico y blanqueo de dinero ha quedado este viernes visto para sentencia tras 32 jornadas durante cuatro meses con un rifirrafe entre el presidente de la Sala, Félix Alfonso Guevara, y el histórico narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.

El magistrado ha interrumpido en varias ocasiones el turno de última palabra a la que se ha acogido Sito Miñanco para advertirle de que se estaba alargando en exceso y que lo que quería era «lucirse». Sito Miñanco se enfrenta a una petición de 31 años y seis meses de prisión de la Fiscalía que le acusa de intentar introducir en España en 2017 casi cuatro toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultar más de 11 millones de euros y blanquear dinero.

La investigación fue llevada a cabo entre 2016 y 2018 cuando Sito Miñanco residía en Algeciras (Cádiz), donde terminaba de cumplir en régimen abierto una condena por otra causa de narcotráfico. En el transcurso de las pesquisas las fuerzas de seguridad abordaron el 2 de octubre de 2017 en alta mar, a la altura de las Azores, el buque Thoran, en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína que la organización de Sito Miñanco había comprado supuestamente a redes colombianas, según la Fiscalía, y el 9 de noviembre siguiente fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en Países Bajos.

También ha sido juzgado Gonzalo Boye, el conocido abogado del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont, como presunto autor de los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documento oficial, por los que se enfrenta a una petición de los fiscales de nueve años y nueve meses de cárcel. En su turno de última palabra Sito Miñanco ha dicho que el escrito de acusación de la Fiscalía «está lleno de contradicciones y falacias» y que iba a exponerlas. En ese momento el presidente del tribunal le ha advertido de que iba a tener límite de tiempo y dado que Sito Miñanco extendía su intervención ha provocado un rifirrafe entre ambos en distintos momentos: -Sito Miñanco: Dígame usted el límite y yo corto. -Guevara: Vamos a no repetir el juicio. No estoy dispuesto a eso. Vamos a terminar en paz, venga.

Sito Miñanco ha comenzado a relatar contradicciones que a su juicio existen en el procedimiento y ha comentado: «decía el presidente de la Sala que nos metemos con la Policía a la que tanto debemos y es cierto que hay muchos policías a los que les debemos mucho pero hay otros a los que no les debemos tanto porque lo que pretenden es una condena aquí a toda costa y da lo mismo que sea verdad o mentira».

Y pasados unos minutos de exposición de Sito Miñanco el magistrado le ha vuelto a interrumpir:

-Guevara: Para qué vuelve a repetir lo que ha dicho su letrado.

-Sito Miñanco: Sí porque...

-Guevara: Porque quiere, pues yo no quiero, siga. Sito Miñanco ha seguido exponiendo alegaciones pata tratar de demostrar que no tiene relación con el barco Thoran y el presidente del tribunal ha vuelto a intervenir:

-Guevara: Ya nos lo han dicho. Segundo aviso, el tercero es cortarle la palabra. Me da lo mismo.

-Sito Miñanco: Ahora quiero explicar...

-Guevara: Pero es que ya nos lo han explicado.

-Sito Miñanco: Ilustrísimo señor, no es por llevar la contraria, perdone si lo han dicho.

-Guevara: Que no voy a dialogar con usted, usted se quiere lucir pero yo no.

-Sito Miñanco: Que yo no quiero lucirme.

-Guevara: Me va a obligar a cortarle porque ya lleva trece minutos para decir la última palabra.

Sito Miñanco ha seguido declarando hasta que el magistrado ha intervenido otra vez:

-Guevara: Ahora no va a explicar más. Usted no va a hacer la defensa, usted va a decir simplemente la última palabra que quiera sobre el juicio y si no estaba conforme con su letrado haber buscado otro que le hubiera explicado todo esto.

-Sito Miñanco: No voy a repetir la defensa porque ya lo hizo mi abogado.

-Guevara: Tiene dos minutos para decir lo que quiera.

-Sito Miñanco: Darle las gracias al juez de vigilancia que me otorgó la confianza dándome el tercer grado -régimen abierto- y al tribunal que permitió que yo viniese por mis propios medios y poder cooperar con mi abogado en la defensa y pedir disculpas por el exceso de este juicio que fue mucho más largo de lo que todos pensábamos.

-Guevara: Esta sí es la última palabra y no habría hecho falta que me pusiera así, que era lo que estaba buscando. Puede retirarse y visto para sentencia.