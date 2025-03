El Gobierno valenciano desvincula de su Presupuesto la exigencia de Vox sobre inmigración

La consellera de Hacienda del Gobierno valenciano, Ruth Merino, ha señalado este jueves sobre la exigencia de Vox de frenar la «inmigración ilegal» en la Comunitat Valenciana para apoyar las cuentas autonómicas que la acogida de menores extranjeros no acompañados «no tiene que ver con el presupuesto».

Esa es una cuestión «externa» que no figura en ellos, por lo que cuando llegue el momento se verá qué hace la Generalitat, ha señalado Merino en la rueda de prensa de presentación del proyecto presupuestario, que llega después de que el pasado lunes el president de la Generalitat, Carlos Mazón, anunciara un acuerdo con Vox para sacarlos adelante.

Ese mismo día, el grupo parlamentario de Vox en Les Corts Valencianes enumeraba las condiciones que iban a negociar con el PP para apoyar esas cuentas públicas, entre ellas eliminar subvenciones «a la inmigración ilegal» e incluir tanto un plan de retorno de inmigrantes irregulares como una nueva partida para pruebas fiables de diagnóstico de edad de inmigrantes ilegales.

Este jueves, la consellera ha indicado que coinciden con Vox en que hace falta «una verdadera política» sobre migración por parte del Gobierno de España y no están «dispuestos a tener a los menores en la Comunitat Valenciana de una forma indigna», ya que los centros de acogida están «sobresaturados». «Coincidimos en que Pedro Sánchez tiene que modificar su política en origen y no pasar la pelota a las comunidades autónomas, sobre todo teniendo en cuenta que luego hace acuerdos aparte con los independentistas catalanes que no tienen ni pies ni cabeza», ha agregado.

Asimismo, Merino ha defendido que en los presupuestos de la Generalitat para 2025 que se han negociado con Vox no hay «cesiones» ni «recortes de ningún tipo» en servicios sociales, ni en derechos, ni en libertades.

La consellera ha negado que hayan asumido las tesis de Vox en estas cuentas, sino que el PP coincide con algunos puntos, como la optimización del sector público o más ayudas a la natalidad y las familias. Ha agradecido a Vox su «voluntad de aportar y sacar adelante» este presupuesto -en el que el PP necesita los votos de sus 13 diputados para aprobarlo en Les Corts-, para el que existe de momento un «marco de colaboración» con Vox.