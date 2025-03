Ayuso acogerá a los menores porque tiene que «cumplir la ley» aunque no le guste

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que la región acogerá a los menores no acompañados porque «aunque no le guste» tienen que «cumplir la ley». «Me guste o no me guste, he de cumplir con la ley», ha reiterado.

Así se lo ha remarcado Díaz Ayuso durante la sesión de control después de que este lunes el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, asegurara que su partido no va a incumplir las disposiciones del real decreto-ley que supone la reforma de la ley de extranjería para que las comunidades autónomas no puedan rechazar la acogida de menores inmigrantes. La presidenta madrileña ha reiterado -ante las palabras de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien le ha exigido a la Comunidad que no acoja a los menores- que «lo que ha de hacer es cumplir con la ley». «¿Cómo se les ocurre hablar así y decir que yo puedo evitar que vengan incumpliendo la ley? Menudo partido conservador», le ha dicho Ayuso a la líder de Vox, y ha remarcado que los menores en la Comunidad de Madrid tienen que estar tutelados por el Ejecutivo regional por lo que «hay que ponerles unos recursos», independientemente de si son españoles o no. «Hacen una pinza con el señor Sánchez todo el tiempo porque es el Gobierno quien envía a estos menores, no somos la Comunidad de Madrid. ¿Por qué sigue mintiendo? ¿Por qué sigue arrogándome competencias que no tengo?», ha insistido la presidenta madrileña. Díaz Ayuso ha remarcado su posición: «No a la inmigración ilegal, descontrolada, ni mucho menos a ser tan inhumano de tratar a las personas como números». A lo que ha aseverado que el pacto del Gobierno de Pedro Sánchez y Junts significa «contentar» a un «antisupremacista y prófugo de la justicia» que es Carles Puigdemont que, a través de Junts, han hecho «estos repartos». La presidenta ha insistido en que está en contra del reparto pero «ni en Canarias, ni en Cataluña ni en Madrid» porque esto «no va a finalizar nunca» y ha agregado que espera que la Unión Europea «despierten» del Gobierno de Pedro Sánchez «que no cumple nada, no es respetuoso con nada, ni protege la soberanía ni las fronteras».