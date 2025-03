Díaz subraya que la obligación del Gobierno es presentar los Presupuestos: «Debe hacerse»

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este jueves que la obligación del Gobierno es presentar unos nuevos Presupuestos Generales y, al menos, intentar conseguir que se tramiten. En declaraciones en Telecinco, Díaz ha añadido que si no se consigue tramitarlos ya se verá «qué decisión se toma».

«Yo creo que la ministra de Hacienda debe de presentar los Presupuestos Generales del Estado (...) creo que esto debe de hacerse (...) si después no salen pues lógicamente habrá que tomar una decisión, pero la obligación del Gobierno es presentarlos», ha defendido Díaz. Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado que se sigue trabajando para poder aprobarlos y que no hay un plazo establecido para decidir que ya no se presentan.

Por otro lado, Díaz ha criticado el veto que Hacienda ha avanzado que presentará para bloquear la tramitación de la proposición de ley de Sumar para elevar el mínimo exento, de forma que los perceptores del SMI no tengan que tributar. «Lo que está haciendo Hacienda es bloquear un debate en una Cámara en la que todas las fuerzas piensan como Sumar», ha dicho Díaz, ya que otras formaciones políticas también han presentado proposiciones de ley en este sentido.

«Cuando alguien acude a un veto, ha fracasado. Yo gano o pierdo las votaciones», ha añadido y se ha mostrado segura de «levantar el veto» para que la Cámara discuta y, si luego no se aprueba, «lo ha dicho el pueblo español». Ha dejado claro que el PSOE debería aplicar la justicia social empezando por abajo y no por arriba, al tiempo que le ha afeado que niegue para el conjunto de España algo que ha aprobado junto a PNV en Euskadi: exención para las rentas hasta 19.000 euros.