Absuelven a Medina en el caso mascarillas y condenan a Luceño a más de 3 años de cárcel

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los empresarios Alberto Luceño y Luis Medina del delito de estafa por el que se pedía la mayor condena para ellos en el caso mascarillas, y condena al primero a tres años y ocho meses de cárcel y a una multa millonaria por fraude a Hacienda y falsedad en documento oficial.

La audiencia madrileña ha dado a conocer este miércoles la sentencia tras el juicio por un supuesto engaño al Ayuntamiento de Madrid en la compraventa de material sanitario en pandemia, por el que la Fiscalía pedía 15 años de cárcel para Luceño por estafa, falsedad en documentos mercantil y oficial, y delito agravado contra Hacienda, y 9 años de cárcel para Medina por los dos primeros delitos.

La Sala les absuelve a ambos del delito de estafa al no quedar probado que dijeran al Consistorio que no iban a cobrar una comisión -que ascendió a 6 millones de euros-, algo que no tenían obligación de hacer, y del delito de falsedad en documento mercantil. Así Medina queda absuelto íntegramente.

Los magistrados condenan a Luceño por un delito contra la Hacienda Pública a la pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 3,5 millones de euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1,3 millones. Y a ocho meses prisión y multa de 12.000 euros por falsedad en documento oficial.