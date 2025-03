Junts carga contra la «insolidaridad histórica» de Madrid y explica que el reparto de menores podrá revisarse

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha defendido el reparto de menores migrantes pactado con el Gobierno y ha acusado a comunidades como Madrid o Aragón de haber mantenido una «insolidaridad histórica» en este ámbito. Según la dirigente independentista, el nuevo decreto corrige una «desigualdad estructural» que ha perjudicado a Cataluña durante años.

Así lo ha asegurado al ser preguntada en declaraciones a 'La hora de la 1' de TVE, recogidas por Europa Press, por una valoración sobre la intención de la Comunidad de Madrid y Aragón de llevar a los tribunales el reparto de los menores. En su opinión, las comunidades que se quejan «siempre han estado por debajo» en la acogida de migrantes, y era un hecho que «hacía falta corregirlo».

«Yo creo que tenemos que ser muy rigurosos. Hay unas plazas estructurales asignadas a cada comunidad autónoma y estas plazas se asignan a través de unos criterios y Cataluña siempre ha estado muy por encima de estas plazas estructurales que tiene», ha explicado la dirigente de Junts, recalcando la importancia de «corregir esta insolidaridad histórica» compensando a las regiones que más han sido solidarias.

Nogueras también se ha referido al número de menores migrantes que corresponden a Cataluña siguiendo el criterio aprobado en la reforma de la Ley de Extranjería aprobada en el Consejo de Ministros este martes, que se situaría entre «26 y 30», mientras que a Madrid le corresponderían «entre 700 y 800». «Si haces números también con las plazas estructurales que tiene cada comunidad y los criterios de reparto, a Madrid le tocan esto, entre 700 y 800. Pero esto al final lo que hace es corregir esta desigualdad estructural que había desde hacía muchos años», ha explicado.

Cuestionada por el carácter temporal del acuerdo pactado con el Ejecutivo, que se tendrá que votar nuevamente dentro de un año, Nogueras ha defendido que en los últimos meses ya ha habido votaciones para prorrogar reales decretos y que es útil para «dar flexibilidad a las decisiones políticas». «Si dentro de un año la situación está mejor, igual vamos a poder corregir los criterios. Si la situación está peor, también se va a poder corregir. Dentro de un año vemos cuál es el contexto y se decide elegir», ha afirmado, anticipando que los criterios fijados para el reparto de menores podrían cambiar en el futuro dependiendo de la situación de los centros de acogida de menores migrantes.

Precisamente en una entrevista en 'Ser Catalunya', recogida por Europa Press, la política independentista ha defendido que lo que Junts quiere es poder gestionar la situación «en función del contexto», y ha reiterado que, a su juicio, no tenía ningún sentido hacer una norma estática. Dicho esto, ha criticado que tanto Comuns como Sumar no hayan dado a Junts argumentos que justifiquen que tanto el nuevo reparto de los menores migrantes como el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña son acuerdos con tintes racistas. «Podemos y Sumar tienen su guerra y entiendo que esto lo utilizan para gesticular. Sabe mal que utilicen Junts per Catalunya como arma para ganar terreno y, además, mintiendo y manipulando», ha criticado.

Nogueras ha señalado que la siguiente prioridad para Junts, una vez aprobado el reparto de menores migrantes, es la amnistía, que aún no se ha aplicado a todos los dirigentes independentistas con deudas pendientes con la justicia por el 'procés', como Carles Puigdemont. «Tenemos esa amnistía que es importante poder resolver, no sólo judicialmente sino también políticamente», ha dicho la portavoz de Junts en la Cámara Baja. Y al ser preguntada por una futura reunión entre Puigdemont y Pedro Sánchez, ha asegurado que habría sido un «buen mensaje» cuando se firmó la amnistía, pero ha añadido que a «estas alturas de la película no tiene ningún sentido y no resolvería nada».