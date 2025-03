Junts asegura que el pacto de migración compensa la situación entre regiones y será temporal

Junts ha explicado este martes que el acuerdo alcanzado con el Gobierno para la aprobación de un decreto de modificación de la ley de extranjería sobre el reparto de los menores migrantes no acompañados compensa la situación entre las comunidades autónomas y será temporal, ya que se revisará en un año.

Fuentes de la formación catalana han precisado que el pacto alcanzado implicará la modificación de varios puntos y disposiciones del artículo 35 de la ley de extranjería, pero será temporal, por un año, y una vez cumplido ese plazo se volverá a analizar la situación para que o bien se prorrogue o se acuerde otro reparto de menores dependiendo de la situación en ese momento.

El pacto, que afectará según el Ejecutivo a unos 5.800 menores que actualmente está en Canarias, implica además la creación de un fondo extraordinario de alrededor de 100 millones de euros, según Junts, para «compensar» a las comunidades que acogen y han acogido hasta el momento, y se distribuirá en función de quien más reciba. Así, han precisado que se distribuirá bajo criterios de «saturación» de las instalaciones de acogida y han recordado que Cataluña es la región con estas infraestructuras más saturadas.

Entre los criterios acordados para el reparto de menores, que asciende a unos 4.000 según los cálculos de Junts, estará el de densidad de población (una de sus exigencias), algo que hará que Cataluña quede «prácticamente la última» en la distribución. En esa línea, los de Carles Puigdemont han destacado que mientras que en Cataluña «la presión era mayor» que en otras regiones, había comunidades como «Madrid, La Rioja o Andalucía» que han sido «poco solidarias» en esta materia.

«Las que durante muchos años no han acogido, ahora acogerán», han subrayado. Así, bajo los cálculos de la formación, Cataluña recibirá «entre 20 y 30» menores migrantes no acompañados y la situación a nivel nacional quedará «más compensada». Junts ha querido dejar claro que Cataluña seguirá siendo «tierra de acogida» y que con este acuerdo no se posiciona en contra de los derechos de estos menores sino que enfrentan el «pasotismo» de otras regiones a la hora de acogerles.

Sobre la negociación con el Gobierno que se alargaba desde el pasado verano, la formación ha puntualizado que «ahora» el PSOE ha visto las cifras de acogida en Cataluña y antes se discutía con números «muy alejados». En declaraciones a la prensa en el Congreso, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha insistido en que Cataluña ha hecho un «esfuerzo gigantesco» mientras otras comunidades regiones han mirado «hacia otro lado». Para Nogueras el acuerdo corrige una «desigualdad histórica» y ha defendido que su partido sigue trabajando por Cataluña mientras el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, «no se mueve» por no «molestar» al Gobierno de España.