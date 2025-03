Sumar y Podemos afean al Gobierno que la vivienda será su moción de censura

Sumar y Podemos han afeado al Gobierno su falta de valentía para prohibir la compra de vivienda especulativa y consideran que el problema de la vivienda será la verdadera moción de censura y de confianza del Ejecutivo si no intervienen el mercado para solucionarlo. En la Comisión de Vivienda del Congreso, el diputado de Sumar Alberto Ibánez ha asegurado que las casas son para vivir y no para especular y que no entiende como «con la que está cayendo» el equilibrio está entre el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad.

Ha lamentado los discursos y proclamas del Gobierno que anuncian un giro en vivienda y que luego no se atrevan a prohibir las compras de vivienda que no sean para vivir por parte de fondos buitre, familias, especuladores y grandes propietarios y que las políticas del Ejecutivo pasen solo por limitar aquellas de los extranjeros no comunitarios no residentes.

La vivienda, la verdadera moción de censura del Gobierno

Desde Podemos, Ione Belarra ha asegurado que el PSOE no gobierna el país, sino los fondos buitre, la banca, rentistas y grandes propietarios porque el Gobierno ha renunciado a intervenir el mercado de la vivienda y luchar contra la especulación y ha puesto el ejemplo de un alto cargo del PSOE que ha acabado al frente de la patronal de propietarios de vivienda en alquiler Asval (Helena Beúnza). Ha acusado al Gobierno de romper la cuerda de tanto tensarla, de arrodillarse ante los especuladores y poner una alfombra roja a un Gobierno de fascistas.

«O se hace un plan de choque masivo de intervención o perderán en Gobierno ya que la vivienda es la verdadera moción de censura y de confianza», ha añadido. Además, ha asegurado que unos pocos están acaparando viviendas como si fueran latas y hubiera un ataque nuclear, que hacen falta medidas urgentes y valientes y que el aumento de gasto militar sin precedentes reducirá el gasto social aunque el Gobierno lo niegue.

El PP acusa al Gobierno de usar la vivienda como arma electoral

Desde el PP han acusado al Gobierno de no consensuar y usar la vivienda como arma electoral, de culpar a pequeños propietarios y al turismo, o de amenazar a las comunidades que no cumplen la ley de vivienda por no reconocer su «nefasta» gestión que ha agravado el problema. Han pedido que se convoque una mesa nacional de vivienda y se lleguen a acuerdos en esta materia.

En el objetivo de 184.000 viviendas públicas, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha indicado que hay un cumplimiento muy alto, que van por el buen camino, que los objetivos son factibles y que se ha movilizado todo el suelo y viviendas disponible del Estado para ponerlo a disposición de las familias. Ha lamentado el rechazo del PP a la ley de suelo y ha asegurado que no se ha detraído ni un céntimo del presupuesto de vivienda para destinarlo a defensa y que la ley de vivienda no ha reducido la oferta del alquiler en Cataluña. Lucas ha abogado por garantizar el acceso a una vivienda digna y compaginarlo con el derecho a la propiedad y que el alquiler turístico está quitando viviendas y «vamos a recuperarlas para que vuelvan al alquiler residencial».