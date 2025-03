Aemet defiende que su información fue «fiable»: «Ni nosotros ni nadie podría haber dado más de la que se dio»

Responsables de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana han defendido que la información aportada por este organismo estatal sobre el 29 de octubre -día en que la dana asoló gran parte de la provincia de Valencia, dejando 228 fallecidos- fue «oportuna, muy fiable y lo más concreta y exacta posible». «Ni nosotros ni nadie que hubiera estado aquí podría haber dado más información de la que se dio», ha aseverado el delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana, Jorge Tamayo.

Así se ha manifestado Tamayo este viernes en una rueda de prensa en València, en la que también ha participado el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez, y donde han sido interpelados por el día de la dana.

En concreto, Tamayo ha recalcado que la información de Aemet el día de la barrancada estuvo «muy bien dada», ya que, a su juicio, «se dio todo lo que se podía dar». «Técnica y científicamente, nadie hubiera podido darles una información mejor de la que dio la Aemet el día 29, acotando lo que se podía acotar y llegando hasta donde nos permite llegar la ciencia», ha sostenido.

«Ni nosotros ni nadie que hubiera estado aquí podría haber dado más información de la que se dio y creemos que además es una información oportuna, muy fiable y, además, lo más concreta y exacta posible», ha insistido.

Asimismo, respecto al aviso rojo de la Aemet para ese día, ha recalcado que el umbral «establecido en colaboración con Protección Civil en la Comunitat Valenciana», se marca en 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y «de ahí hacia arriba». Además, ha sostenido que el aviso rojo apunta que «las consecuencias podían ser catastróficas», ya que aduce a «una situación muy adversa, con graves riesgos para las vidas y bienes».

«Se dice que no dijimos que iban a caer 700 litros por metro cuadrado en Turís. No lo dijimos porque no lo sabíamos, ni nosotros ni nadie, que iba a caer tal cantidad de agua. Pero sí que dijimos que iba a caer mucha precipitación, que lo que podía pasar iba a ser muy adverso», ha enfatizado. Al respecto, ha señalado que en 2024 hasta la jornada de la dana en la Comunitat Valenciana no se habían dado avisos rojos de lluvia, en 2023 se dio uno y hubo inundaciones locales y en 2019 otro con la dana de Orihuela. «Prácticamente cada vez que ha habido un aviso rojo de lluvia ha pasado algo importante», ha resaltado Tamayo, al tiempo que se ha preguntado «qué más» podían hacer.