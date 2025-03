Esteban (PNV) muestra cercanía a Sánchez en defensa y avala que aún no detalle sus planes

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha asegurado este jueves que su partido es cercano a los planteamientos de Pedro Sánchez sobre seguridad europea y gasto en defensa, y avala que el presidente del Gobierno aún no ofrezca detalles al respecto porque hay que esperar a una posición común de la UE.

Esteban ha expresado su cercanía con las tesis de Sánchez en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa tras su encuentro con él dentro de la ronda del jefe del Ejecutivo con los representantes de los grupos parlamentarios para abordar esos asuntos. El actual contexto geopolítico derivado de la nueva posición de Estados Unidos, que ha considerado que provoca un nuevo orden mundial, lleva a Esteban a reclamar una reacción unida de Europa y en eso cree que está la UE.

Pero aún no está concretado, y a la espera de ello ha afirmado que los planteamientos del PNV están próximos a Sánchez y coinciden con la posición que defienden tanto los socialistas, populares y liberales europeos. Tras asegurar que su formación no va a jugar a la política interna con estos asuntos ya que se trata de cuestiones muy graves y serias, ha informado de que Sánchez le ha dado algunos datos que no ha querido desvelar remitiendo para ello al Gobierno.

Pero ha insistido en que todo tiene aún que definirse en Europa, con momentos pendientes como la reunión de los Veintisiete la próxima semana en Bruselas y de la que informará Sánchez ante el pleno del Congreso el 26 de marzo. Será más adelante, por tanto, cuando ha dicho que tendrán que concretarse los caminos para lograr una mayor financiación europea, ver en qué hay que gastar en concreto y el ritmo para ello después de que Sánchez anunciase que España llegaría al 2 % del PIB en gasto en defensa antes de la fecha comprometida inicialmente, 2029.

«Esto aún tiene que definirse, y será después cuando habrá que tomar las decisiones pertinentes», ha recalcado. Preguntado por la crítica del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de que no ha visto en el Gobierno ningún plan concreto, ha justificado que no lo haya insistiendo en que previamente tiene que haber un plan europeo. Pero sí ve ideas en el Ejecutivo que vaticina que algunas cristalizarán y otras quizás no, pero sin ofrecer más detalles. A juicio de Esteban, más allá de que pueda haber cuestiones que deban votarse en el Congreso, ha defendido que haya un gran debate sobre estos asuntos en la Cámara baja en lugar de la serie de debates sucesivos que está habiendo.

Y ese gran debate interpreta que debe ser la comparecencia de Sánchez dentro de dos semanas. Lo que sí ha subrayado es que puede compatibilizarse más gasto en defensa sin abandonar las políticas sociales. Respecto a lo que puede suceder en el futuro y ante una hipotética votación en el Congreso, ha asegurado que el PNV estaría cómodo votando a favor del aumento del gasto en defensa junto a PSOE y PP aunque se opusieran otros socios de investidura de Sánchez. «Lo que no me veo es votando una propuesta con Podemos o EH Bildu», ha apostillado.