ERC, en desacuerdo con que Sánchez aumente el gasto en defensa sin votarlo en el Congreso

El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, ve al presidente Pedro Sánchez dispuesto a adelantar el objetivo de destinar el 2 % del PIB a Defensa y a aumentar el gasto en seguridad, y cree que tratará de evitar una votación en el Parlamento. De entrada, le ha reiterado su disconformidad.

Tras reunirse con el jefe del Gobierno en el Palacio de la Moncloa, Gabriel Rufián ha dicho en los pasillos del Congreso que Sánchez le había ofrecido «poca información», pero no tanto por no querer darla, sino porque, de momento, «lo que hay es una especie de histerismo dentro de la Unión Europea de que hay que gastar más en defensa».

Según ha contado, Sánchez sí le ha trasladado su intención llegar antes al objetivo del 2 %, que está comprometido para 2028, y de hacerlo de forma «progresiva», pero ERC cree que sería un «error» acometer ese aumento sin dar las explicaciones pertinentes.

«Que nos lo expliquen un poquito mejor», ha insistido. También exige explicaciones por esa cifra de 800.000 millones en gasto militar que al parecer se ha fijado la Unión Europea en su conjunto, y no entiende de dónde sale esa cifra, como tampoco ve sentido al argumento de que se hará para no depender de Estados Unidos, cuando al final «acabas comprando los cazas a (Donald) Trump y los satélites a (Elon) Musk».

Rufián ha recordado que su partido no está de acuerdo con ninguna guerra, pero también entiende que hay que ser «responsables» y que hay que ir «más allá de la pancarta», pero sostiene que, en vez de gastar más, la solución podría ser «gastar un poquito mejor» y que «en vez de 27 ejércitos», haya sólo uno europeo y más coordinación. Lo que ha trasladado a Sánchez es que, se decida lo que se decida, «tiene que pasar» por el Congreso, pero cree que la intención de Sánchez «no es ésa». Y si finalmente hay una votación en el Parlamento, ERC ya adelanta su oposición: «Con nosotros que no cuenten para gastar más, a no ser que nos expliquen muy despacito y muy bien el porqué», ha remachado.