El PP tras la reunión de Feijóo con Sánchez: «Salimos igual que entramos»

El Partido Popular ha adelantado este jueves que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha salido igual que ha entrado de la reunión en Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para abordar la seguridad en Europa y el gasto en defensa.

«Salimos igual que entramos», han adelantado fuentes del partido unos minutos después del encuentro que ha durado aproximadamente media hora, el tiempo previsto, y que ha sido su primera reunión a solas desde 2023. Feijóo, que ha sido el primero de los dirigentes a los que Sánchez ha recibido, ofrecerá declaraciones sobre el encuentro esta mañana a las 12.15 en la sala de prensa del Congreso de los Diputados.

En los últimos días, el PP había calificado de «paripé» esta ronda con los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso, excepto Vox, que Sánchez ha convocado para informarles de su posición ante la guerra en Ucrania, las expectativas de paz, el debate que hay en Europa al respecto y su determinación de acelerar llegar al 2 % del PIB en gasto en defensa. Feijóo ha llegado a Moncloa en torno a las 10.00 de la mañana y ambos se han saludado con un apretón de manos en la escalinata de acceso al edificio del Consejo de Ministros y han posado para los informadores gráficos antes de iniciar su encuentro.

Aunque a priori el PP es favorable al aumento del gasto en defensa, ha reclamado al Gobierno de que no puede buscarles sólo cuando los necesita y si sus socios le dan la espalda y les ha advertido que no les dará «un cheque en blanco». Ha lamentado también el PP que una reunión de este tipo sea sólo de media hora y que no se le haya hecho llegar información detallada de los asuntos que se van a tratar para poder debatir en serio. Además, ha avanzado que planteará la próxima semana en el pleno del Congreso una proposición no de ley para comprobar antes del Consejo Europeo de los días 20 y 21 de marzo con qué apoyos cuenta el Gobierno para cumplir sus compromisos con Ucrania y con la OTAN, incluido el incremento del gasto en defensa.