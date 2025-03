PP y Vox han exigido este miércoles en el Congreso al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, su inmediata dimisión por ceder a Cataluña el control de la inmigración y las fronteras, lo que ha negado el ministro, quien ha dejado claro que la Policía Nacional y la Guardia Civil permanecerán en esa comunidad.

Poco antes de que más de una decena de sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles se concentren a las puertas de la Cámara Baja para protestar por el acuerdo del PSOE con Junts en materia migratoria, PP y Vox han interpelado al ministro en la sesión de control sobre este pacto. A las tres preguntas de los diputados del PP Miguel Tellado y Ana Vázquez y del de Vox Ignacio Gil Lázaro, Marlaska ha reiterado: «En la proposición de ley no hay ni cesión del control del fronteras ni del control de los flujos migratorios irregulares», término este último en el que ha hecho hincapié.

«La Policía Nacional seguirá diciendo quién entra y quién sale y sellará los pasaportes, además de ejecutar la expulsión de extranjeros cuando proceda», ha recalcado el ministro antes de defender la delegación de competencias a Cataluña y de considerar necesario «profundizar en el autogobierno para estar más cerca de los problemas».

Por su parte, Tellado ha leído las palabras de Marlaksa recogidas en el diario de sesiones en las que hace seis meses afirmaba que tanto el control como los flujos migratorios no eran «susceptibles de ser transferidos ni delegados». Frase con la que el titular de Interior se ha mostrado de acuerdo, pero ha recordado al diputado del PP que le ha faltado añadir la palabra «irregulares» Tellado ha calificado a Marlaska de «incapaz, acabado y desautorizado» y ha afirmado que cualquier agente del pueblo más recóndito «tiene más sentido del honor que el ministro que les manda. »Dimita, salga y pida disculpas a las fuerzas de seguridad".

«Por siete votos para seguir en el poder han traicionado a las fuerzas de seguridad y han troceado la frontera sur», le ha espetado el diputado, a lo que el ministro ha replicado que «el único momento en que se puso en peligro la integridad fue con el gobierno de Mariano Rajoy cuando el Parlament de Cataluña aprobó un declaración unilateral de independencia. Además, ha recordado a los populares que cuando gobernaba José María Aznar se »echó" a la Guardia Civil de las carreteras de Cataluña y ha acusado al PP de faltar a la neutralidad con las fuerzas de seguridad, porque las utilizan tanto cuando gobierna como cuando en la oposición.

Mientras la diputada Ana Vázquez ha llamado «cobarde» al ministro por «esconderse» cuando se hizo público el acuerdo con Junts, un comentario que no ha gustado a Marlaska porque «con la salud no se juega», en alusión a su enfermedad esos días. Desde Vox, Gil Lázaro ha tachado el pacto de «miserable» porque «vulnera la Constitución y facilita que los separatistas borren la presencia de España en Cataluña». A estas afirmaciones el ministro ha indicado que Vox no acepta ni la diversidad ni la pluralidad en un Estado tan complejo como España , y ha censurado que este partido considere inaceptable la migración «sea legal o ilegal».