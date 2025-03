El PSPV-PSOE ha descartado finalmente presentar una moción de censura contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana al considerar que «no es útil», ya que no cuentan con los votos suficientes para que sea aprobada, según han indicado a EFE fuentes del partido.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, señaló el pasado 28 de febrero que no descartaban presentar una moción de censura y que si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no «movía ficha» lo harían los socialistas. Morant presidirá este miércoles por la tarde la reunión de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE, en la que, según anunció este martes, el partido va a «mover ficha» para que Mazón no siga al frente del Ejecutivo autonómico tras su gestión de la dana.

El partido ha decidido ya que ese movimiento no pasará por una moción de censura, pues no se dan las circunstancias para que sea «efectiva»: los 31 diputados del PSPV en Les Corts Valencianes más los 15 de Compromís -que lleva meses reclamando esta medida- suman 46 votos, frente a los 53 que suman PP (40) y Vox (13), partido que ha dicho que no la apoyará.

En concreto, según han señalado a EFE fuentes del partido, la líder del PSPV-PSOE va a presentar este miércoles por la tarde al partido y a la sociedad valenciana que tienen «un proyecto de futuro» para la Comunitat Valenciana «sin Mazón y sin el Partido Popular».