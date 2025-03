La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, ha reiterado su oposición frontal al aumento del gasto militar que reclama la Unión Europea y ha advertido al PSOE de que su formación se replantearía su apoyo al Gobierno si opta por sacar adelante esta medida con el respaldo del PP.

En rueda de prensa y cuestionada por la posibilidad de que los socialistas recurran a los 'populares' si fuera necesario votar en la Cámara Baja la subida del presupuestos en defensa visto el rechazo de sus socios habituales, Micó ha explicado que habría que ver primero si en términos competenciales un aumento de estas partidas tiene que recalar en el Congreso o el Ejecutivo puede aprobarlo por su cuenta, como recurrir a los fondos de contingencia.

De todas formas, ha desgranado que el Gobierno tiene que tomar decisiones y también «escuchar» a sus aliados del bloque de investidura, para calibrar el respaldo con el que contaría de cara a elevar el gasto militar, que a su juicio no cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Eso sí, ha lanzado que no sería la primera vez ni la última que el PSOE se acerca al PP pensando en los intereses armamentísticos que en la mayoría social.

«No nos sorprendería», ha admitido la diputada de Compromís. No obstante, ha proclamado que si los socialistas hacen ese movimiento Compromís, en primer lugar, saldría a «deslegitimar» la actitud del PSOE y luego estudiará «las consecuencias políticas» que podría tener respecto al apoyo o no que darían al Ejecutivo de coalición. Fuentes de la formación valenciana sentencian que acordar con el PP una subida del gasto armamentístico sería un «agravio más» en esta legislatura por parte del PSOE, que se suma a otras medidas que critican como la ampliación del puerto de Valencia, la falta de medidas para corregir la infrafinanciación valenciana o el planteamiento de la quita de deuda a las autonomías, que no comparten para el caso de su comunidad.

Por tanto, ese movimiento haría que Compromís se replanteara su apoyo al Ejecutivo, pues en su caso no están presentes en el Gobierno de coalición y solo brindan respaldo parlamentario, al formar parte del grupo parlamentario Sumar. También especifican que sí estarían dispuestos a asumir el despliegue de inversión en otras áreas, como mejora de la seguridad en las telecomunicaciones, para prevenir ciberataques, y en materia de servicios de inteligencia.

A su vez Micó ha destacado que Compromís está en desacuerdo con incremento del gasto militar, al entender que es un error iniciar en la UE una «carrera armamentística y sumirse en un lenguaje belicista». También ha sostenido que esta es la postura «totalmente coincidente y compartida» entre los distintos partidos que conforman la coalición Sumar, tras la reunión celebrada ayer por la tarde en vísperas de cara a fijar una postura común del espacio en el encuentro que protagonizarán este mediodía el Jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sobre política de defensa. Frente a ello, ha argumentado que los países miembros de la UE disponen en conjunto de mayor presupuestos en Defensa que Rusia, por lo que Europa no necesita endeudarse para comprar más armas. En su lugar, ha defendido un modelo de seguridad acorte a los derechos humanos.